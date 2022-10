Arrêtez de vous déguiser en infirmière sexy pour Halloween, plaide l'OIIQ

Partager







L’érotisation des infirmières dévalorise le métier, dénonce l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), qui lance une campagne pour encourager la population à abandonner les costumes d’Halloween sexy et les remplacer par de vrais uniformes professionnels.

Il suffit d’écrire «costume infirmière» dans un moteur de recherche pour constater l’ampleur du phénomène: les déguisements semblent tout droit sortis d’un film pour adulte.

Même les habits d’infirmières «ensanglantées» ou «zombies» sont pour la plupart accompagnés de bas résille et de porte-jarretelles.

«Allez voir dans les boutiques d’Halloween! On ne trouve pas de costumes d’infirmière, mais plutôt des déguisements qui rendent une image stéréotypée de la profession», déplore le président de l’OIIQ, Luc Mathieu, en entrevue avec le 24 heures.

«Je ne suis pas certain qu’une personne qui se déguise avec un vrai uniforme d’infirmière avec la visière, les gants et le masque serait capable de tenir toute une soirée, ajoute-t-il. Il fait chaud là-dedans. On est loin des tenues légères que l’on retrouve en magasin et sur le web.»

Un stéréotype tenace

Ces habits entretiennent l’image de l’infirmière aguicheuse et ne visent pas à reconnaître la compétence et l’expertise de ces professionnelles, regrette-t-il.

Avec cette campagne, l’OIIQ souhaite ainsi déconstruire ce stéréotype très tenace, précise M. Mathieu.

«On a régulièrement des témoignages d’infirmières qui affirment recevoir des commentaires déplacés construits sur ces stéréotypes, souligne le président de l’OIIQ. Des patients vont demander de frotter plus fort à certains endroits lorsqu’elles offrent les soins d’hygiène ou vont demander certains gestes moyennant une rémunération.»

«On veut choquer les gens pour qu’ils s’enlèvent cette image de la tête une bonne fois pour toutes», fait-il valoir.