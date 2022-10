Brook : un bar à café et pizza rétro et savoureux dans Verdun

Partager







Les raisons de flâner à Verdun sont de plus en plus nombreuses. En plus d’y abriter l’une des rues les plus cools au monde, le quartier propose plusieurs adresses gourmandes qui valent le détour. Parmi elles, le Brook bar à café et pizza!

Le petit resto qui a ouvert ses portes en 2022 propose des pointes de pizza immenses inspirées de celles que l’on retrouve à New York et des cafés à siroter sur le fly.

On peut même en profiter pour acheter une ou deux bouteilles de vin d’importation privée pour accompagner son lunch.

Au menu, on retrouve des pizzas sauce tomate classiques qui donnent l’eau à la bouche, du pain à l’ail, quelques accompagnements sympathiques et même de la crème glacée durant la belle saison.

C’est l’endroit parfait pour une bouffe aux saveurs d’Italie réconfortante.

Il vous est possible de commander une pointe de pizza ou une pizza complète.

4900 rue Wellington, Verdun, Montréal

