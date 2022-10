De passage dans le «village de Québec», Sugar Sammy amuse son public en créant des tensions linguistiques

Partager







L’humoriste Sugar Sammy, qui se décrit lui-même comme un «brasseur de m*rde» sur Twitter, est en période de promotion pour son prochain spectacle.



Voulant faire de la publicité pour des spectacles qui l’amèneront à Montréal, à Québec, en Estrie et en Mauricie au printemps printemps, Sugar Sammy a publié sur Twitter, ce lundi, un court extrait d’un spectacle donné dans le «village de Québec», comme il l’écrit lui-même dans sa vidéo.

Spécialiste pour jouer de la guitare sur les cordes sensibles des Québécois, celui qui agit aussi comme juge à l’émission La France a un incroyable talent ne s’y prive certainement pas d’aborder un de ses sujets de prédilection: la langue.



«Les Anglos, que pensez-vous de la loi 96?», dit Sammy en ouvrant la boîte de Pandore.



Avant de céder la parole à un membre anglophone de son audience, il résume la teneur du projet de loi: «La loi 96, c’est celle où ils veulent t’empêcher d’aller au cégep en anglais».



Le spectateur anglo s’exprime ensuite sur les raisons pour lesquelles il se dit «totalement contre» la loi 96, avant d’être interrompu par une spectatrice francophone qui lance: «Heille! On parle français au Québec!»

Sugar Sammy la remet rapidement à sa place: «Attends madame! C’est un show bilingue. On peut avoir un peu d’anglais. On respecte le monsieur dans la section VIP! ... OK, balcon B?»

Je vais présenter mon show bilingue au Québec ce printemps. Billets en vente mercredi. Sign up! C'est le seul moyen d'acheter des billets: https://t.co/mmQdEofKEp pic.twitter.com/6KjduSQOjA — Sugar Sammy (@sugarsammy) October 24, 2022

Le spectateur anglo qui s’était fait couper la parole poursuit en racontant qu’il est parfaitement bilingue et que le fait de connaître plusieurs langues lui a ouvert des portes.



«Et grâce à ça, il est dans la troisième rangée», rétorque habilement le comique.



Quand on est sensible au sort du français au Québec (et plus largement, en Amérique), on peut facilement tomber dans le piège de réagir émotivement aux blagues de Sugar Sammy, mais une chose est sûre: le gars a un sens de la répartie sensationnel.

