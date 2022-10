Doctor Who: un premier aperçu du quinzième Doctor dévoilé [VIDÉO]

Partager







BBC a dévoilé une courte bande-annonce pour la nouvelle saison de Doctor Who, qui donnera le coup d'envoi des célébrations du 60e anniversaire de la franchise, et offre également un aperçu du quinzième docteur.

***ATTENTION: Divulgâcheurs de l’épisode spécial du 23 octobre 2022.***

Dimanche soir, Doctor Who a dit au revoir à sa treizième docteure, alors que le personnage de Jodie Whittaker s’est régénéré. Toutefois, ce n’est pas Ncuti Gatwa qui reprend le rôle du célèbre Time Lord. Whittaker a plutôt laissé sa place à David Tennant. On rappelle que Tennant a incarné le dixième docteur de 2005 à 2010, et a fait une brève apparition en 2013.

«Je ne sais plus qui je suis», admet le docteur de Tennant en sortant la tête du TARDIS. La bande-annonce dévoile également un aperçu de ce qui s’en vient dans la nouvelle saison, montrant des images de Catherine Tate (Donna Noble) et d’un mystérieux vilain interprété par Neil Patrick Harris.

La vidéo se termine avec Gatwa qui crie «Quelqu'un peut-il me dire ce qui se passe ici?», et franchement, nous aimerions bien le savoir aussi!

La nouvelle saison marque également le retour de Russell T. Davies, scénariste en chef et producteur de Doctor Who de 2005 à 2010. Dans le communiqué de presse de BBC, Davies déclare, en parlant de l’avenir de la série: «Si vous pensiez que l'apparition de David Tennant était un choc, nous avons encore bien d'autres surprises en route! Le chemin vers le quinzième docteur de Ncuti est chargé de mystère, d'horreur, de robots, de marionnettes, de danger et de plaisir!»

Il faudra toutefois faire preuve de patience avant d’en savoir davantage sur les allées et venues de Tennant et Gatwa dans l’univers de Doctor Who, alors que les trois épisodes spéciaux de la nouvelle saison ne sont pas prévus avant novembre 2023. Ncuti Gatwa prendra ensuite le contrôle du TARDIS pendant la période des Fêtes en 2023.

