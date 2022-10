Kylie Jenner répond à son chum infidèle en partageant des photos plus sexy que jamais

Partager







Le couple formé par Kylie Jenner et Travis Scott est tumultueux depuis ses débuts. Voilà que ce weekend, de nouvelles rumeurs d’infidélité de la part de Travis ont fait surface et Kylie a répondu de la meilleure façon, avec des photos sexy.

Photo Derrick Salters, WENN

L’histoire se répète. En 2019, une mannequin du nom de Rojean Kar, alias Yungsweetro sur Instagram, avait dévoilé au grand jour avoir une relation avec Travis depuis plusieurs années. Dans ses accusations à ce moment-là, la mannequin avait laissé entendre que Kylie était au courant, mais qu’elle choisissait d’ignorer les écarts de conduite de son partenaire.

Puis, tout récemment, Yungsweetro a encore une fois fait les manchettes lorsqu’elle a partagé une Story Instagram sur le plateau d'un tournage d’un vidéoclip du rappeur.

Tout de suite, l’internet s’est enflammé, se souvenant des allégations datant de 2019. Cependant, Travis Scott a rapidement voulu mettre un terme aux rumeurs. Sur Instagram toujours, il a qualifié le tout de «bizarre» et a indiqué ne pas connaître «cette personne».

Yungsweetro a instantanément répondu à Travis disant qu’ils s’étaient vus à la Saint-Valentin, l’accusant de tromper Kylie «tous les soirs» et disant que toute la ville était au courant.

Alors que les deux se répondaient sur les réseaux sociaux, Kylie en a profité pour partager une série de photos des plus sexy.

Instagram @kyliejenner

Instagram @kyliejenner

Portant simplement un bodysuit en satin noir, la femme d’affaires a pris la pose dans diverses positions en regardant la caméra d’un regard séducteur.

Elle a simplement accompagné les clichés des mots «dans tes rêves», ce qui pourrait très bien être une flèche subtile à Travis.

Instagram @kyliejenner

Instagram @kyliejenner

Rappelons que Travis Scott et Kylie Jenner sont les parents d'une fille de quatre ans, Stormi, et d'un fils de huit mois dont on ne connaît pas le prénom. Nul ne sait s’ils forment toujours un couple au moment d’écrire ces lignes.

