Les pays riches doivent payer pour les conséquences des phénomènes météo extrêmes

Partager







Les pays riches devraient payer pour les pertes et les dommages causés par les phénomènes météo extrêmes auxquels les pays en développement sont davantage confrontés. C’est du moins ce que défend le V20, qui regroupe les 58 États les plus vulnérables aux changements climatiques.

Il faut savoir que les 58 États membres du V20 – ils étaient 20 lors de la création du groupe en 2015 – sont responsable que d’à peine 5% des émissions de gaz à effet de serre (GES) mondiales. Ce sont eux qui sont pourtant confrontés aux pires impacts de la crise climatique, sans avoir les moyens d’y faire face.

Le G20, qui comprend des pays développés comme les États-Unis, le Canada, l'Union européenne (UE) et les grandes économies émergentes comme la Chine, la Russie, le Brésil et l'Inde, représente pour sa part 80% des émissions mondiales de GES.

• À lire aussi: Les banques canadiennes émettent 2,6 fois plus de GES que le Canada tout entier

Les pays ayant le moins contribué à la crise climatique sont donc ceux qui en ressentent le plus les conséquences.

Pour faire pression, le V20 envisage d’arrêter de rembourser sa dette collective de 685 milliards $ jusqu'à ce que les banques s'attaquent aux changements climatiques, rapportait le New York Times la semaine dernière. Ils considèrent ces prêts comme une «injustice».

De l’argent pour réduire les «pertes et dommages»

Le V20 a présenté lundi ses propositions sur la manière dont les pays riches devraient payer pour «les pertes et les dommages» provoqués par les événements météorologiques extrêmes.

Ils font référence aux impacts les plus désastreux, comme en Afrique de l’Est et dans la Corne de l’Afrique, où des millions de personnes souffrent de malnutrition sévère en raison de la sécheresse prolongée. Les températures n’y ont jamais été aussi élevées et les précipitations aussi faibles depuis 1981. Quatre saisons des pluies ratées consécutives ont mis cette portion du continent à sec, ont détruit les cultures et les troupeaux de bétails. Le manque d’eau potable accroît également le risque de choléra et d’autres maladies.

AFP Hawa Adan Isack, 30 ans, tient son enfant dans le camp de Muuri pour les personnes déplacées, en Somalie.

Les ravages provoqués par les récentes inondations au Pakistan — bien que le pays ne fasse pas partie du V20 — sont un autre exemple des «pertes et dommages» subis par les États vulnérables. Cet été, le pays a reçu ses plus grandes quantités de pluie en 30 ans.

• À lire aussi: Sécheresse en Éthiopie: hausse spectaculaire du nombre de mariages d'enfants

• À lire aussi: [EN IMAGES] Un tiers du Pakistan «sous les eaux»

Une promesse qui n’a pas été tenue

Pour réussir à s’adapter aux changements climatiques, ces pays lourdement endettés ont besoin d’argent.

AFP Le Pakistan a reçu, à la fin de l'été, les pires pluies de mousson en trois décennies.

AFP Des personnes touchées par les inondations au Pakistan se réfugient dans un camp à Dera Allah Yar, dans la province du Baloutchistan.

Si les dettes des membres du V20 étaient réduites de 30% et que cet argent était investi dans des projets comme l'amélioration des systèmes d'approvisionnement en eau ou la préservation des forêts de mangrove qui protègent les côtes des ouragans, «l'impact serait énorme», affirme l'ancien président des Maldives, Mohamed Nasheed.

Le sommet des Nations unies sur le climat, la COP27, qui se tiendra à Sharm el Sheikh, en Égypte, à partir du 6 novembre prochain, se penchera justement sur cette question: les pays riches doivent dédommager les pays pauvres qui en subissent les pires conséquences?

• À lire aussi: Coca-Cola, le plus gros pollueur plastique au monde, devient partenaire de la COP27

Lors du sommet des Nations unies sur le climat à Copenhague, en 2009, les États les plus riches s’étaient d’ailleurs engagés à verser 100 milliards de $ par année à ceux les plus pauvres d'ici à 2020, afin de les aider à s'adapter à la crise climatique.

Cette promesse n'a pas été tenue, a conclu un rapport d’un groupe d’experts indépendants pour l’ONU, publié en 2020.

– Avec les informations du Guardian et du New Hork Times