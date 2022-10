Rangez vos brosses et séchoirs, on adopte le «sex hair» en 2023

Partager







Ça fait maintenant deux ans que les chevelures glamour, à l’apparence gonflée tout droit sortie du coiffeur, sont les plus en vogue. Mais 2023 vient tout chambouler.

Selon plusieurs, un tout nouveau type de vague fait maintenant sensation et on lui donne un surnom assez épicé: le bedroom hair ou sex hair! En effet, les vagues en S, légèrement ébouriffées et décoiffées, ont la cote chez les célébrités les plus admirées, comme Hailey Bieber et Barbie Ferreira.

On assiste donc à un retour à la coiffure qui demande moins d’effort... en théorie! Car obtenir la parfaite chevelure coiffée/décoiffée n’est pas si simple que ça. Si l’on veut que nos vagues aient l’air intentionnellement décoiffées, il faut tout de même user de doigté pour les décoiffer un brin, mais pas trop!

On peut utiliser un fer à trois barils, qui créera cette vague en S emblématique.

Fer à friser à trois barils en céramique sur Amazon - 38$

On l’utilise sur quelques mèches ici et là et on applique librement un spray texturisant pour créer du volume et cet effet décoiffé tant recherché.

Spray texturisant sec Puff.ME par Design.ME - 32$



Vous pouvez aussi utiliser votre fer plat et simplement créer la vague avec un mouvement précis qui viendra définir la boucle en S. Voici un tutoriel pour vous aider à obtenir les parfaits cheveux vagues avec un fer plat.

Sinon, il existe toujours l'option sans chaleur: Vous pouvez boucler vos cheveux avec des chaussettes... voici comment!

À vous de jouer!

