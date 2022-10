Twitch: elle gagne plus de 97 500 «followers» grâce à un TikTok viral [VIDÉOS]

Partager







On débute la semaine avec un peu de douceur alors qu’un événement extraordinaire nous redonne foi en l’humanité. Profitant de sa popularité sur TikTok, Cole «YoutubeKarve» Caetano a décidé de changer la vie d’une streameuse qui n’avait que 9 «followers».

• À lire aussi: Une première bande-annonce pour Ant-Man and the Wasp: Quantumania avec Kang [VIDÉO]

• À lire aussi: PS5: la manette DualSense Edge sort en janvier et son prix est surprenant

Une jeune femme surnommée Zebrapig4299 diffusait sur la plateforme Twitch sans avoir de téléspectateurs lorsque Caetano est tombé sur sa chaîne. «J’ai trouvé cette gentille dame qui parlait et diffusait seule,» explique Caetano dans un extrait TikTok devenu viral. Il a donc décidé de suivre sa chaîne, devenant ainsi son 10e «follower». On ne dit pas «abonné» ici car les abonnés sur Twitch sont normalement payants.

Après quelques échanges dans le chat, Caetano lui partage que c’est son anniversaire et lui demande si elle peut lui chanter «Bonne Fête», comme personne ne l'a fait. Chose qu’elle a immédiatement entrepris avec beaucoup d’enthousiasme.

Caetano, dont le nom d'utilisateur sur Twitch est Karve7, lui a finalement demandé si elle avait une seule chose à dire au monde, qu'est-ce que ça serait? Sa réponse adorable va droit au cœur: «être simplement plus gentils les uns avec les autres... oui, je pense que c'est ce que je dirais au monde. Arrêtez d'être méchants.»

Effet boule de neige

Caetano a partagé cette magnifique interaction sur son compte TikTok et l'extrait est rapidement devenue virale. Sa vidéo a déclenché une chaîne de partages et s’est même value une publication sur Reddit. Elle compte plus de 10 millions de visionnements.

De ce fait, la popularité de Zebrapig4299 a monté en flèche alors que la jeune femme a maintenant plus de 97 500 nouveaux «followers» sur sa chaîne.

YoutubeKarve a partagé une autre vidéo, cette fois-ci de sa réaction, suivant cette explosion d'amour. Au lendemain de la publication de la première vidéo, la streameuse avait plus de 1500 téléspectateurs sur Twitch. «Il est prudent de dire qu'aujourd'hui a été très surréaliste, fou, étrange et extraordinaire! Vous êtes tous incroyables» a-t-elle déclaré lors de sa diffusion.

Se décrivant comme une infirmière nerd neurodivergente et souffrante d'une maladie chronique, la femme adore discuter de tout ce qui concerne le monde médical et du jeu vidéo. «Pour ceux qui ne le savent pas, je travaille de nuit en tant qu’infirmière. Et vers 2h du matin, mon téléphone a “explosé” dans ma poche.»

Les gens de partout dans le monde ont répondu à l’appel de YoutubeKarve et sont venus du Japon, d’Allemagne et même du Bangladesh pour offrir leur soutien envers Zebrapig4299.

Comme quoi, un petit geste aussi anodin que suivre une chaîne Twitch peut changer la vie d'une personne. On ne cachera pas que ça fait du bien de voir encore autant de gentillesse sur le Web!

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s