Une première bande-annonce pour Ant-Man and the Wasp: Quantumania avec Kang [VIDÉO]

Scott Lang fait face au nouveau gros vilain du MCU, Kang, dans la première bande-annonce pour Ant-Man and The Wasp: Quantumania, dévoilée lundi midi.

Ce premier aperçu du film ramène l’acteur de Loki Jonathan Majors, qui est apparu dans la série Disney+ en tant que «He Who Remains». Dans ce nouveau chapitre d’Ant-Man, Majors incarne maintenant Kang, une version alternative de son personnage précédent et le prochain grand méchant du MCU, y compris dans Avengers: The Kang Dynasty prévu en 2025. Bref, on va voir Kang pour un méchant bout.

Bande-annonce Ant-Man and the Wasp: Quantumania

En quelques heures, la bande-annonce a accumulé près de 2 millions de vues sur YouTube et semble charmer les fans du MCU.

Dans ce film, qui donne officiellement le coup d'envoi de la phase 5 du Marvel Cinematic Universe, les partenaires superhéros Scott Lang (Paul Rudd) et Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) reviennent pour poursuivre leurs aventures en tant qu'Ant-Man et la Guêpe. Ensemble, avec les parents de Hope, Hank Pym (Michael Douglas) et Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), la famille se retrouve à explorer le royaume quantique, à interagir avec d'étranges nouvelles créatures et à se lancer dans une aventure qui les poussera au-delà des limites de ce qu'ils pensaient être possible. Jonathan Majors se joint à l'aventure dans le rôle de Kang. Le réalisateur Peyton Reed revient pour diriger le film: Kevin Feige et Stephen Broussard sont à la barre de la production.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania sort en salle le 17 février 2023.

