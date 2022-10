Carey Price avait un problème de consommation d’alcool

Partager







C'est parce qu'il souffrait d'un problème de consommation d'alcool que Carey Price a décidé de joindre l'an dernier le programme d’aide aux joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH). C'est ce que le joueur a révélé au journaliste Arpon Basu, du site The Athletic.

Le gardien raconte que le moral n'y était plus après la défaite de son équipe en finale de la Coupe Stanley et l'opération qu'il a subie au genou.

«Je pense qu’après notre défaite en finale [de la Coupe Stanley en 2021], le fait d’être passé si près du but, de subir une opération et de savoir que j’arrivais au 18e trou [de ma carrière], je n’étais pas une personne heureuse», a-t-il confié.

«Je n’étais pas un bon père. Je buvais beaucoup. Je suis arrivé à un point où je me disais que je ne m'amusais même pas à faire ça.»

Rappelons que le célèbre numéro 31 du Tricolore avait pris une pause du hockey tôt dans la saison 2021-2022 afin de régler des problèmes personnels.

En entrevue au site The Athletic, Carey Price explique qu'il a choisi de parler de sa bataille publiquement pour montrer l'exemple.

«Et l’abus de substances est un problème très important dans les communautés des Premières Nations. J’ai des amis et des membres de ma famille qui en sont morts. Donc j’aurais pu faire ça en privé. Personne ne l’aurait su. Mais en fin de compte, je me suis dit que si j’y faisais face, je pourrais donner l’exemple et montrer qu’il n’y a pas de mal à demander de l’aide.»