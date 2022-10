Céline Dion s’est déjà ouverte sur l’intimidation qu’elle a subie dans son enfance

Partager







Voici votre moment Céline de la semaine.

Si le sujet de l’intimidation est récemment apparu dans l’espace public, le phénomène ne date tristement pas d’hier.

En 2019, lors d’un passage à Paris pour le lancement de sa collection Celinununu, Céline a accordé une entrevue à la Youtubeuse française Lola Dubini.

Lors de cet entretien, la chanteuse a revisité un moment difficile de sa vie où elle a fait face à de l’intimidation.

Le sujet est arrivé dans une conversation sur l’adolescence. À l'époque, son frère aîné venait d’avoir 18 ans.

«Les pires années de ma vie, ça a été l’école pour moi. Super maigre, les dents très abîmées, très maigrichonne, pas sûre de moi du tout, pas d’amis, pas jolie.»

La chanteuse confie qu’elle rêvait d’être Vanessa Paradis.

«C’était difficile parce que j’étais vraiment très aimée chez moi avec mes frères, mes soeurs, mes parents, et protégée.»

Céline explique qu’elle n’était pas du tout douée à l’école, et que ce sont ses frères et sœurs qui lui ont montré à lire et à écrire.

«Je devais marcher 20 minutes pour aller à l’école, et je me rappellerai toujours quand un garçon dans ma classe m’avait dit “Si tu ne m'apportes pas des oranges et des pommes après déjeuner, bin, j’te ramasse après la classe”.»

«Ça fait très peur. Je courais à la maison, et il me lançait des boules de neige glacées sur les jambes, jusqu’à la maison en pleurant.»

Elle explique ensuite que sa mère l’a aperçue en train de sortir des fruits du frigo. Céline s’est sentie alors obligée de raconter ce qu’elle vivait à ses parents.

Son père, qui n’était pas au travail ce jour-là, est donc allé la reconduire à l’école, en portant son uniforme de gardien de sécurité. Le jeune bully n’a pas recommencé, mais il est clair que l’incident a eu un impact majeur sur Céline, qui avait les larmes aux yeux en le racontant.

Elle conclut en encourageant tout le monde à mieux communiquer.

«Quand on parle on gagne, mais il faut parler. Il faut utiliser ses mots. Il ne faut pas utiliser les gestes.»

