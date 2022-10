Cet humoriste imite la façon dont les chefs d’État marchent et c’est hilarant

Partager







On ne va pas se raconter d’histoire: peu de gens au Québec connaissent le comique autrichien Stefan Leonhardsberger.



En fait, peu de gens en Autriche doivent connaître le comique autrichien Stefan Leonhardsberger, qui compte moins de 25 000 abonnés sur l’ensemble de ses réseaux sociaux «traditionnels».

• À lire aussi: Une nouvelle photo de Bernie Sanders à boutte déclenche une autre vague de «meme»



Sur TikTok, il est un peu plus populaire. Il totalise 54 000 «suiveux» sur cette plateforme.

Mais tout ça n’empêche pas celui-ci d’être comique pour vrai.



Ces derniers mois, il s’est amusé, sur Instagram, à imiter la démarche de certains des chefs d’État les plus influents au monde.

• À lire aussi: Dany Bédar met le feu à TikTok avec une blague extraordinaire

Dans la désopilante VIDÉO CI-HAUT, vous pouvez le voir caricaturer la façon dont marchent des politiciens célèbres comme Barack Obama, Donald Trump, Joe Biden, Vladimir Poutine, Emmanuel Macron et bien sûr, la fierté canadienne, Justin Trudeau.



Et on ne connaît pas vraiment le président autrichien Alexander Van der Bellen, mais son interprétation de ce dernier nous donne vraiment envie d’en savoir plus à son sujet.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s