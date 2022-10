Halloween: la vente «Steam Scream Fest» débute aujourd'hui

Partager







Du 25 octobre au 1er novembre se tiendra la vente Steam Scream Fest avec une panoplie de rabais offerts tout au long de la semaine.

Au menu: des soldes et des démos gratuites de jeux d’horreur, de survie, d’aventure, ainsi que des nouveautés et des événements tout au long de la semaine. Avec les remakes de classiques comme Dead Space et Resident Evil 4 à l'horizon, et d’autres titres indépendants aussi effroyables, il n’y a pas de meilleur moment que la saison d’Halloween pour se remettre à fond dans l’horreur!

Des jeux comme Phasmophobia, GTFO, Scorn, The Forest, V Rising et plus encore sont mis de l'avant dans ce festival de l'horreur sur Steam.

Le vente Steam Scream Fest débute le 25 octobre à 13h et prendra fin le 1er novembre à 13h (HE).

