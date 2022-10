Ivre, un homme se fait enfermer dans un supermarché, boit du whisky, mange des crevettes et essaie de voler des ordinateurs

Partager







Éméché, un quadragénaire a passé une nuit mouvementée dans les rayons d’un supermarché.

Après s’être volontairement laissé enfermer dans une succursale Géant Casino près de Pau (sud-ouest de la France) au cours de la nuit de dimanche à lundi, un homme de 47 ans s’est amusé à consommer de la nourriture et de l’alcool qui se trouvaient sur les tablettes, rapporte France Bleu.

Il a notamment bu une bouteille de whisky, en plus de manger des croustilles, des crevettes et des saucisses cocktail.



Bien gavé, il a jugé bon uriner dans un étalage de vêtements.



Il s’est ensuite rendu dans le rayon des appareils électroniques, où il a ouvert six boîtes d’ordinateurs portables dans le but de les voler et de les revendre.

C’est au petit matin, lorsque les premiers employés se sont présentés sur leur lieu de travail, que ces derniers se sont rendus compte de la présence de l’intrus et qu’ils ont appelé les forces de l’ordre.



Après son arrestation, le quadragénaire originaire de la banlieue de Paris a avoué tous les gestes qui lui étaient reprochés.



Il a dû payer une amende de 100 euros et pourrait écoper de trois mois de prison avec sursis.

