Un incroyable party de raclette aura lieu au marché Atwater en novembre

Excellente nouvelle pour les amateurs et les amatrices de fromage: Le Raclette Party sera de retour cette année au marché Atwater.

La sixième édition de la fameuse Raclette party aura lieu le 25 novembre prochain, un mois avant Noël! L'événement aura lieu au Village de Noël de Montréal à la Place du Marché, à quelques pas du Marché Atwater, dans le Sud-Ouest de Montréal.

Sur place, vous pourrez goûter à une VRAIE raclette digne de la cuisine traditionnelle et emblématique de la Suisse. En effet, des briques de fromage sont déposées sur les braises d'un feu de bois puis le fromage est raclé dans votre assiette. Bonjour la décadence!

Pour seulement 16,25$, vous pourrez déguster une assiette gastronomique végétarienne de raclette qui met de l’avant le fromage de la Fromagerie Fritz Kaiser. Cette assiette inclut les pommes de terre, les cornichons, le pain et une généreuse portion de fromage. Carnivores, soyez sans crainte puisqu'une assiette remplie de charcuteries est prévue pour vous au coût de 20,95$.

Le tout se déguste à merveille avec un verre de vin chaud autour des nombreux foyers qui seront installés sur le site.

De plus amples détails seront transmis au courant des prochaines semaines, mais vous devez tout de même vous prémunir d'un billet pour participer à l'activité qui débute à 17h et se termine à 22h.

Tous les ans, le Village de Noël réussit à attirer les adeptes du temps des Fêtes et permet à ceux-ci de découvrir, dans une ambiance féérique, plus de 50 artisans locaux et des produits du terroir délicieux. Le marché devrait être lancé le 24 novembre prochain.

Achetez vos billets ici.

Place du Marché (Atwater)

Rue Saint-Ambroise, entre la rue Sainte-Émilie et l'avenue Greene

Métro Lionel-Groulx

