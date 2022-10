Connaissez-vous vraiment le métier d’inhalothérapeute?

Partager







Même si les inhalothérapeutes ont été au front au cœur de la pandémie, ce métier semble encore méconnu aujourd’hui. Rencontre avec deux inhalothérapeutes passionnés.

Premiers appelés

«Un peu comme le pompier, l’inhalothérapeute, c’est le premier répondant de l’hôpital. On est là pour tous les patients qui ont besoin d’assistance au niveau cardio-respiratoire», résume Evins Valentin, inhalothérapeute au CHUM depuis 2009.

Le travail des «inhalo», comme on les surnomme dans le milieu de la santé, est diversifié: évaluation et suivi clinique, réanimation cardiorespiratoire, anesthésie, réadaptation respiratoire, recherche... Ces touche-à-tout travaillent de concert avec des médecins, des pharmaciens et des infirmières qui sollicitent leur expertise sur les différentes situations qu’ils doivent affronter ensemble.

«Que ce soit dans des situations plus urgentes ou plus stables, on peut intervenir avec le patient avant l’arrivée du médecin. Il y a des activités cliniques pour lesquelles on est reconnus, pour lesquelles on fait confiance à notre jugement», explique Stéphanie Goupil, qui travaille à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) depuis 2015.

Après une réorientation professionnelle qui la pousse à suivre une formation de trois ans, Stéphanie commence à pratiquer dans un établissement hospitalier. Celle qui œuvrait déjà dans le milieu de la santé découvre alors toutes les possibilités de son nouveau métier: «Mon terrain de jeu était pas mal plus grand que je le pensais! On oscille comme des électrons libres au cœur de plusieurs équipes en même temps, et ça rend le travail vraiment stimulant», décrit-elle.

Et depuis l’arrivée de la pandémie, cette autonomie s’est décuplée. Étant donné le grand impact de la COVID-19 sur le système respiratoire, les inhalothérapeutes ont joué un rôle important dans l’application et la mise en place du plan de soin aux patients, donnant du coup une grande reconnaissance à leur métier.

«Ça a apporté beaucoup de visibilité à notre rôle, qui est parfois un peu méconnu, et ça a surtout permis aux autres professionnels de mieux comprendre les capacités qu’on a, mais aussi nos tâches et nos limites», relate Stéphanie.

Changer des vies

Comme les inhalothérapeutes sont souvent appelés à travailler sur les unités de soins critiques ou aux urgences, l’adrénaline et les défis musclés sont une partie intégrante du métier. Et pour l’aborder comme il se doit, il faut avoir les nerfs solides, mais aussi être débrouillard, analytique, dévoué, créatif et surtout, empathique.

En travaillant près des patients et de leurs familles, qui doivent parfois naviguer à travers des émotions complexes liées à la maladie, les inhalo mettent leurs qualités humaines à profit. «Je ne vais jamais travailler à reculons. Je sais que j’ai une mission qui est gratifiante. On fait parfois la différence entre la vie et la mort», souligne Evins Valentin.

«Très souvent, au CHUM, on accepte que la famille assiste à ce qu’on fait, qu’elle soit présente durant les interventions: elle nous regarde travailler et elle voit notre apport. Que ça fonctionne ou non, ils nous remercient, parce qu’on a tout essayé», conclut-il.

Le métier d’inhalothérapeute fait une vraie différence dans la vie des gens et est très recherché partout au Québec. Apprenez-en plus sur la carrière d’inhalothérapeute en visitant carriereinspirante.com.