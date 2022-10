Joël Legendre réagit à la controverse à OD et dit que l’émission n’a pas changé depuis son temps

Partager







À peu près tout le monde au Québec a réagi à la controverse qui a secoué la maison d’Occupation double.

• À lire aussi: Intimidation à Occupation Double: 5 choses qu’on a apprises dans l’épisode de dimanche soir

• À lire aussi: 12 citations de Julie Snyder sur le scandale d’OD

• À lire aussi: Scandale de manque de nourriture à OD: Charles en rajoute

• À lire aussi: Karine St-Michel répond à Julie Snyder et met les choses au clair

Lors d’un récent passage à l'émission On va se le dire, ce fut au tour de Joël Legendre, qui a animé la populaire téléréalité pendant quatre saisons, de réagir.

Lorsque Sébastien Diaz lui a demandé comment l’émission avait changé depuis l’époque où il animait, Legendre a répondu que ce n’était pas l’émission qui avait changé.

«Y’a rien qui a changé. Je dirais que c’est le public qui a changé et ça je trouve ça extraordinaire.»

L’homme de 56 ans a ajouté que selon lui, l’intimidation était une grande partie du succès d’OD.

«De l’intimidation, c’était toujours ça, et c’est ce qui fait qu’une téléréalité va marcher. Quand tout le monde va bien, y’a des frenchs en masse dans la maison de l’amour, les gens écoutent pas ça. Faut qu’il y ait de la marde! Pour avoir de la marde, faut qu’il y en ait un qui intimide l’autre, qui le repousse, qui l'empêche d’évoluer. C’est ça la téléréalité.»

Mais selon lui, le public a évolué et est maintenant plus sensible à ce type d’enjeux.

Il précise que les comportements des candidats exclus sont selon lui pas pires que ceux des candidats des autres années.

Aussi sur le Sac de chips:

s

s