La navette fluviale entre Montréal et la Rive-Sud est maintenant gratuite

Excellente nouvelle pour les Montréalais.es et les Rive-Sudois.es!

Alors que la congestion s'accentue sur les ponts en raison des travaux entamés dans le tunnel Louis-Hyppolite-La Fontaine, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a annoncé que la navette fluviale est dorénavant gratuite. Sa période d'activités est également prolongée pour faire souffler les gens un peu.

La mesure concerne le trajet liant Boucherville et le parc de la Promenade Bellerive à Montréal, qui voit sa période d’activités se prolonger jusqu’au 13 novembre. Une date qui pourrait être repoussée en décembre, si les conditions de navigation et météorologiques le permettent.

Joël Lemay / Agence QMI

Un passage pour la navette fluviale coûtait jusqu'à aujourd'hui 5,50$. Sa fréquence de passage est au 45 minutes et la navette est active du lundi au vendredi dès 5h45. Également, depuis le 3 septembre dernier, il est possible d'emprunter cette navette la fin de semaine à partir de 10h15 et jusqu'au dernier départ à 20h00.

La nouvelle a été partagée par communiqué de presse, mercredi matin, dans le cadre du bilan de la saison estivale des navettes fluviales.

Pour la période de mise en service, allant du 4 juin au 16 octobre 2022, l’ARTM a enregistré un nombre record de 246 600 déplacements qui ont été effectués sur les six liaisons proposées.

Joël Lemay / Agence QMI

«Globalement, nous sommes satisfaits de l’achalandage. Il est trop tôt pour confirmer la suite, mais le taux de satisfaction des usagers est remarqué. Je le dis souvent, le transport collectif doit être agile et offrir de nouvelles façons de répondre aux besoins des citoyens», a déclaré Benoît Gendron, directeur général de l’ARTM.

L’ARTM prévoit de lancer un appel d’offres au début de 2023 afin de permettre un retour du projet pilote de navettes fluviales l’été prochain.

