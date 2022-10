Le 31 octobre n'est pas juste la fête des bonbons

Partager







BILLET - Dans la communauté haïtienne, le 31 octobre ne représente pas qu’une fête où les enfants se déguisent et récoltent des bonbons. Oh que non! Combien de fois ai-je entendu les dames à l’église et surtout les granmoun (aînées) se plaindre de cette fèt djab (fête du diable), en disant qu’il ne fallait pas imiter les petits Blancs qui déambulaient dans les rues, sans savoir qu’ils louangeaient en fait le démon...

Évidemment, tout ça découle d’un héritage culturel: je vous explique.

Lorsque j’étais enfant, à Montréal, il n’y avait pas beaucoup de fillettes noires de mon entourage qui se déguisaient. Nous étions l’exception, car ma petite sœur célèbre son anniversaire le 31 octobre et pour elle, c’est une façon de le souligner en grand.

Mais j’ai toujours senti une réticence de ma mère, qui devait expliquer à ses consœurs les raisons pour lesquelles elle « acceptait » que ses enfants soulignent ainsi l’Halloween.

Laissez-moi donc vous expliquer d’où vient cette réserve, et la tradition haïtienne bien loin des citrouilles, des accoutrements de superhéros et des caramels durs...

Le vaudou, les Guédé et le Baron Samedi

Il y a quelques semaines, j’ai écrit un billet sur l’origine de la sirène dans la culture africaine et caribéenne – cette fascinante loa qui prend vie dans la pratique de la religion vaudou.

Eh bien je vous présente une autre entité très importante de la religion vaudou : Baron Samedi. Il est le père spirituel des Guédé (esprits des morts), le dieu de la mort et de la résurrection. Il siège aux côtés de sa femme Grann Brigitte, protectrice des tombes et des cimetières.

L'esprit du Baron Samedi prend vie dans la nuit du 31 octobre et les pratiquants défilent le 1er et le 2 novembre.

AFP Une cérémonie en l'honneur du Baron Samedi, à Port-au-Prince.

Dans certaines cérémonies, ils se réunissent au cimetière, dansent et chantent en l’honneur des dieux de la mort.

AFP

Il y a aussi des moments de transe mystique, dans laquelle on considère que des participants deviennent possédés.

Les Guédé se foutent des conventions de la société et sont vus comme des figures provocatrices et très sexuelles. La tradition veut qu’ils enduisent même leur sexe de rhum et de piment.

Alors, vous comprendrez que la nuit de l’Halloween a une tout autre connotation lorsqu’on grandit dans un foyer haïtien! On est loin d’une collecte de chocolats habillé en petit chien de la Pat Patrouille.

D’ailleurs si ça vous intéresse, l’album pour enfants La fête des morts, du célèbre romancier d’origine haïtienne Dany Laferrière, aborde très bien le sujet.

Au Mexique et ailleurs

Il n’y a pas que les Haïtiens qui soulignent la fête des morts très différemment.

Au Mexique, la célébration très joyeuse et célèbre du Día de los Muertos, aussi célébré dans les alentours du 31 octobre au 2 novembre, est considérée comme l’une des fêtes des plus importantes de l’année.

Elle est consacrée à honorer les gens décédés : banquets de nourriture et danse se donnent rendez-vous dans les cimetières.

AFP Une commémoration pour le Día de los Muertos dans le cimetière municipal de San Cristobal de las Casas, au Mexique.

Devant les maisons, les Mexicains installent des altares (autels) pour offrir aux âmes disparues leurs aliments préférés.

C’est sans oublier Catrina, ce personnage squelette mythologique, coiffée d’un grand chapeau, symbole fort de la fête des morts mexicaine. Beaucoup de Mexicains et Mexicaines la personnifient durant ces jours de fête.

Eyepix/WENN Des personnes célèbrent le Día de los Muertos, à Mexico, déguisées en Catrina.

D’autres célébrations se déroulent à cette période de l’année, dont O bon, un festival bouddhiste japonais pour honorer les esprits des ancêtres, et Hallowe’en et Samhain en Irlande.

Il y a aussi Divali, la fête des lumières, particulièrement célébrée en Inde.

Une chose est sûre: comme individu de la deuxième génération de l’immigration et issue de la diaspora haïtienne, je ne peux oublier les racines du vaudou, ni du rôle que joue le Baron Samedi, la nuit du 31 octobre.

Un jour, à mon tour, j’aurai la chance d’enseigner à mes futurs héritiers ce pan culturel important de notre histoire. Tout en les déguisant en Black Panther ou en petite sirène noire. Et c’est comme ça, pour moi, qu’il n’y aura aucune peur de l’autre dans ce grand métissage culturel.

