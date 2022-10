Les sublimes maisons de BESIDE Habitat s’installent en Outaouais

Partager







BESIDE HABITAT annonce cette semaine son arrivée en Outaouais et ça risque de vous créer des besoins.

Voilà déjà plus d'un an que l'on apprenait le lancement du projet dans Lanaudière, à Chertsey.

Pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec le projet, sachez que les magnifiques chalets modernes de BESIDE Habitat sont disponibles au grand public pour la location. Ceux-ci s'ancrent dans de magnifiques paysages et cherchent à reconnecter l'humain à la nature.

En Outaouais, le deuxième projet s’érigera sur un territoire situé à Notre-Dame-de-la-Salette, à moins d’une heure d’Ottawa et Gatineau (et à deux heures de Montréal).

C’est à la firme Nature Humaine qu’a été confiée l’architecture. Les chalets seront construits avec des matériaux durables. Ils seront aussi pensés afin de nécessiter un minimum d’interventions sur le terrain. Les unités comporteront une à trois chambres.

«Les différents types de chalets se déclinent dans le paysage comme une série d’objets singuliers, mais familiers qui évoquent la grange québécoise. Exprimant la thématique maraîchère, la palette de matériaux fait écho au cadre rural.» explique Stéphane Rasselet, architecte principal chez Nature Humaine.

Toujours dans un effort de préservation du territoire par le développement, ces nouvelles habitations architecturales pourront être achetées ou louées.

Les habitations s’inscriront à merveille dans le paysage de la région et serviront aussi à faire rayonner la culture du coin. En effet, «Le maraîchage sera mis à l'honneur avec une programmation culturelle incluant une série d’activités et d’ateliers élaborés en collaboration avec des partenaires locaux» selon le communiqué de presse partagé aux médias.

Les maisons seront mises en vente prochainement. Pour la location des chalets, il faudra surveiller le progrès des travaux. On vous invite à suivre BESIDE Habitat sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer.

