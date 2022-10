Rainbow Six Siege: le Six Invitational 2023 aura lieu dans le Grand Montréal

Partager







Mardi après-midi, Ubisoft a annoncé que l'événement annuel le plus attendu des fans de Rainbow Six Siege, le Six Invitational 2023, se tiendra dans le Grand Montréal du 7 au 19 février 2023.

Les trois derniers jours de la compétition se tiendront à la Place Bell de Laval du 17 au 19 février, devant le public pour la première fois depuis 2020.

Plus qu'un simple tournoi, Ubisoft décrit le Six Invitational comme un moment de célébration pour toute la communauté Rainbow Six Siege. Les fans pourront assister à des événements communautaires et découvrir tous les détails concernant le futur du jeu.

En plus des matchs, les fans auront également l’opportunité de profiter d’activités sur place, comme des séances de dédicaces, de questions-réponses, l’accès à une boutique de produits dérivés, et plus encore!

Les 20 meilleures équipes du monde de Rainbow Six Siege s’affronteront pour tenter de remporter le titre et un prix de 3 millions $.

Les billets d’entrée pour les trois journées de compétition peuvent déjà être réservés en ligne. Le Six Invitational 2023 se tiendra du 7 au 19 février 2023.

