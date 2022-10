The Witcher: un gros remake du premier jeu avec Unreal Engine 5

Partager







À l’occasion du 15e anniversaire de la sortie de The Witcher, CD Projekt RED a annoncé un remake avec Unreal Engine 5 du jeu original de 2007.

• À lire aussi: CD Projekt Red: un nouveau Cyberpunk et d’autres projets majeurs en cours

• À lire aussi: Vos personnages de jeux vidéo préférés selon l’intelligence artificielle

Plus tôt ce mois-ci, le studio polonais a parlé de plusieurs projets à venir. L'un de ces projets concernait un nouveau titre The Witcher avec le nom de code «Canis Majoris». On sait maintenant qu'il s'agit d'un remake du jeu The Witcher de 2007. Le titre sera rebâti à zéro à l’aide du moteur Unreal Engine 5 et de l'ensemble d'outils que CD Projekt RED a créé pour la nouvelle saga The Witcher.

Selon le communiqué de presse, le projet est actuellement aux premiers stades de développement chez Fool’s Theory, un studio spécialisé dans les jeux de rôle. Cette équipe emploie d’ailleurs de nombreux vétérans de l’industrie ayant notamment déjà travaillé sur The Witcher 2: Assassins of Kings et The Witcher 3: Wild Hunt. Évidemment, CD Projekt RED assurera la supervision créative.

«The Witcher est là où tout a commencé pour CD Projekt RED. C'était le premier jeu que nous avons fait, et ce fut un grand moment pour nous à l'époque. Y revenir et le mettre à jour pour que la prochaine génération de joueurs en fasse l'expérience est tout aussi grandiose, sinon plus grandiose », a déclaré Adam Badowski, chef de studio chez CD Projekt RED.

Comme le projet est dans ses premiers stades, le studio polonais n’a pas partagé de fenêtre de sortie pour le remake.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s