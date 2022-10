Cette buvette de Sutton organise un événement saké et raclette en fin de semaine

Partager







Le bar à vin Réserve Naturelle - caviste à Sutton organise un après-midi gourmand tout en saké en fin de semaine.

C’est avec une tonne d’audace et un brin de folie que la Réserve Naturelle, en collaboration avec le caviste en ligne Déserteur, vous convient à essayer des sakés et de la raclette le 29 octobre prochain.

L’après-midi risque de s’étirer jusqu’en soirée. Sur place, vous pourrez goûter à quatre sortes de saké soigneusement sélectionnés et essayer aux trois plats élaborés afin d’accompagner les sakés. Il y aura un plat de maquereau fumé, purée d'oeuf mollet, pomme, radis, aneth, un plat de raclette et charcuteries et un plat de salade de tatsoi, betterave chioggia, basilic, huile de noix et un plat de raclette et légumes pour les végés. Il en coûtera 13$ par verre de saké, 21$ pour 3 demi-verres de saké et 46$ pour 3 plats et 3 demi-verres.

Le curieux mariage entre le saké et le fromage à raclette est hyper surprenant. On le sait, un plat de raclette est à lui seul assez exceptionnel. Avec ses pommes de terre, ses légumes vinaigrés, ses charcuteries, ses cornichons et (bien sûr) une tonne de fromage, la raclette fait l'unanimité. Apparemment, le mariage entre la raclette et le saké se révèle être très umami et rehausse les saveurs du plat. Vaut mieux l’essayer afin de le tester!

Aucune réservation n’est requise pour participer à l’événement. Sur Instragram, les organisateurs précisent que l’événement est ouvert à tous, peu importe votre niveau de connaissance en saké.

Profitez de votre passage dans la buvette pour attraper quelques bouteilles de vin ou de cidre pour la maison.

1, rue Principale Sud, Sutton

