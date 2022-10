Dans l'univers musical de Laurence Nerbonne

Partager







Avant même de consacrer sa vie à la musique, Laurence Nerbonne s’adonnait à la peinture depuis longtemps.

Les circonstances pandémiques, entre autres, l’ont incitée à renouer avec les arts visuels. Et le fruit de ce retour au source a donné l’exposition Highly Sensitive dans laquelle elle expose des portraits de diverses personnalités.

Mais son amour de la peinture n’éclipse pas pour autant son amour de la musique.

En quoi diffère l'inspiration pour une toile ou pour une chanson?

Pour une toile, j'ai plus une vision. Une image et une émotion que je veux représenter. La musique, c'est plus flou au départ. Je fais des beats et à partir de là, je commence à créer. Avec la peinture, comme je peins des modèles, je rencontre les gens que je peins. Il y a quelque chose de tangible. Une chanson, ça peut tellement prendre diverses formes que c'est peut-être un peu plus imprévisible.

Tu as pris une pause de cinq ans de la peinture pour te consacrer à la musique. C'est si difficile de concilier les deux?

Quand même! Je peignais avant même de faire de la musique. J'ai commencé super jeune. Je prenais les pinceaux à mon père dans le sous-sol chez mes parents. À un moment donné, j'ai fait de la musique puis ça a commencé à prendre beaucoup de place et à bien fonctionner.

Puis aussi, je suis déménagée dans un condo et je ne pouvais plus peindre chez moi. Avant j'habitais dans des lofts. Tout ça pour pouvoir peindre. À un certain moment, j'avais plus d'endroits pour peindre. Je n’avais plus de temps. J’ai mis ça de côté pour me concentrer sur la musique.

Puis avec la pandémie, il y a eu un petit peu moins de shows, ça a donné l'espace pour me dire «OK c’est peut-être le temps de reprendre les pinceaux.»

Qu’est-ce que tes parents écoutaient comme musique?

Beaucoup de musique québécoise: Diane Dufresne, Richard Desjardins. Jaune de Jean-Pierre Ferland. Marie-Jo Thério. Robert Charlebois, Claude Dubois. Ma mère écoutait ça dans l’auto. Ça faisait vraiment partie de ma vie. Lhasa de Sela, ça jouait beaucoup aussi.

Le premier show qui t'a marquée musicalement?

C'est probablement Jean Leloup que je suis allée voir des millions de fois. J’ai vu beaucoup de shows de lui. Certains qu’il a terminé... D’autres qu’il n’a pas terminé. (Rires...) Sa folie, sa fougue, son écriture ingénieuse pour moi, c'est du génie.

Le premier album que tu as acheté avec ton argent?

Je me souviens avoir acheté No Doubt. Ça a été un des premiers albums que je me suis acheté. Puff Daddy aussi ça a été un des premiers. C’était Puff Daddy & The Family sur lequel il y avait leur grosse toune, I’ll Be Missing You.

Tu as déjà affirmé que tu aimais la pop suédoise. Quels artistes la représentent le mieux selon toi?

Je pense à une fille comme MØ... Mais qui est Danoise en fait. Elle a été une grosse influence pour moi. Elle a fait des trucs avec le producteur Diplo. Mais effectivement la pop suédoise a vraiment été en avance sur ce qui se passait ici.

L'album ou l'artiste qui t'a fait découvrir le hip-hop?

Je pense que c'est Beyoncé. Elle chantait, elle rappait, elle a toujours fait les deux. J'aime beaucoup les artistes qui font un peu un mélange des deux. Je pense à Janelle Monáe aussi. Surtout la chanson PYNK. Ce genre d'artistes me plaît énormément. Même Destiny’s Child, qui a été une de mes premières influences qui étaient plus R&B et pop.

La chanson que tu as écrite le plus rapidement?

La chanson OMG sur mon dernier album. Ça c'est passé super vite. J’ai eu un texte qui est sorti très rapidement. Un beat qui est sorti super vite. Ça a fonctionné tout de suite.

Une chanson que tu aurais aimé écrire?

Ouf! Y en a tellement. Le dernier chef-d'œuvre que j'ai écouté, c’est le dernier album de Beyoncé. C’est un chef-d'œuvre de A à Z. Donc, n'importe laquelle de ces chansons-là.

Une artiste que tu aimerais entendre reprendre une des chansons?

Une artiste française que j'écoute ces temps-ci, qui s'appelle Suzane. Elle est super bonne. J'aimerais entendre ça avec son accent, sa dégaine. Ça serait vraiment intéressant.

Tes plus récentes découvertes musicales?

C’est pas une découverte récente parce que je la connais depuis un moment, mais c’est quelqu'un qui m'a impressionnée récemment avec sa chanson Doué, Chilla. C’est une rappeuse française. La prod est bonne. Le texte est magnifique. Elle a vraiment un bon flow.

Tes projets pour les prochaines semaines?

Je viens de terminer une tournée en Europe cet été. Ça s’est super bien passé. Et là j'ai terminé la musique du film de mon ami Guillaume Lambert, Niagara. J’ai travaillé sur la musique de beaucoup de films récemment. Puis j'ai des trucs pour la télé. Des contrats que je ne peux pas encore révéler, mais qui sont vraiment le fun.

C'est sûr que la prochaine aventure va être de me remettre au studio, puis de voir ce que je fais pour le prochain album. Mais je prends mon temps. En ce moment, les projets arrivent de partout alors j'en profite. Je vais peut-être prendre 2-3 petites semaines de vacances!

