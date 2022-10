DC Studios: Kevin Feige a félicité James Gunn pour sa promotion

Partager







Ce mercredi, à l’occasion de la première de Black Panther: Wakanda Forever, Kevin Feige s’est entretenu avec The Hollywood Reporter et s’est exprimé sur la nomination de James Gunn à la tête de DC Studios.

Le président de Marvel Studios a exprimé à quel point il est enthousiasmé par ce que Gunn a en réserve pour son nouveau poste chez DC et l’a félicité pour sa promotion.

Gunn a deux projets avec Marvel qui doivent sortir dans les prochains mois: Guardians of the Galaxy Holiday Special en novembre et Guardians of the Galaxy Vol. 3 sortira en mai. «[Je ne sais pas] comment il aura le temps de travailler avec DC d’ici le mois de mai [...], mais une fois qu’il aura le temps, je serai très excité. Je serai le premier en ligne», a dit Feige en entrevue, mercredi soir.

On rappelle que mardi dernier, Warner Bros. Discovery a annoncé que le réalisateur de Guardians of the Galaxy et Suicide Squad, James Gunn, et le producteur Peter Safran se partageront le poste de PDG et président de DC Studios à partir du 1er novembre.

Gunn se concentrera sur le côté créatif de l’univers DC au cinéma, à la télévision et en animation, tandis que Safran se concentrera sur le côté commercial et la production. Les deux hommes devraient également continuer à réaliser et à produire des projets, respectivement.

