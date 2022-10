Si vos billets de spectacle vous coûtent aussi cher, c'est à cause de la tarification dynamique

Partager







La semaine dernière, les prix des billets de Blink-182 ont explosé sur le site de vente Ticketmaster. Ce n’est d’ailleurs pas un cas isolé : les prix des billets de spectacle ont augmenté de 60% au Canada depuis 2011 et la tarification dynamique en est en grande partie responsable. On vous explique.

Plusieurs personnes, particulièrement fâchées de devoir payer plus de 1000$ pour une paire de billets sur le parterre pour le spectacle de Blink-182, ont exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux la semaine dernière.

C’est aussi le cas pour Depeche Mode, qui effectuera une première tournée en cinq ans, et qui s’arrêtera au Centre Bell en avril prochain. Le prix d’une paire de billets sur le parterre peut monter jusqu’à 1283$ sur le site de Ticketmaster.

Qu’est-ce qui justifie ces prix aussi élevés?

La tarification dynamique

En 2011, Ticketmaster a instauré la tarification dynamique pour vendre les billets de spectacle. Qu’est-ce que c’est, au juste?

«C’est un logiciel programmé pour fixer le prix des billets en fonction de la rareté et de l’offre et la demande», explique François Colbert, professeur titulaire en marketing culturel à HEC Montréal. Un algorithme, créé par l’entreprise, vient donc ajuster le prix en fonction de la vente des billets dans une salle donnée.

Ce mode de fonctionnement a été introduit par la compagnie pour deux raisons, a confié le directeur général de Ticketmaster, Nathan Hubbard, au média américain The Hollywood reporter : la compagnie souhaitait couper l’herbe sous le pied des revendeurs de billets, communément appeler les scalpers au Québec, mais aussi rendre la culture plus accessible.

«Pendant ce temps, plus de spectateurs auront l’opportunité de profiter des événements de divertissement en direct, car les billets seront plus accessibles et les options de prix seront élargies», avait notamment promis M. Hubard durant l’entretien.

Photo d’archives, Wenn

Des billets plus accessibles... vraiment?

Mais ce système rend-il réellement service à l’art? Le professeur Colbert n’y croit pas une seule seconde. «Ce système permet avant tout d’optimiser les prix et d’aller chercher plus d’argent parce que ça se fait automatiquement », juge-t-il.

L’entreprise Ticketmaster proposait des prix fixes avant l’implantation de la tarification dynamique. Il était alors possible de revoir les prix à la hausse après la mise en vente, mais cette pratique était moins qu’un algorithme calculé par un ordinateur, explique M. Colbert.

Peut-on mettre la main sur des billets à moindre prix?

«Non, ça ne baissera pas, car ce système comprend un ''prix minimum'' dans la salle avant d’embarquer avec la tarification dynamique, indique François Colbert.

Ce prix est établi en fonction du cachet de l’artiste - qui ont des exigences financières de plus en plus importantes -, des coûts de production et de la location de la salle.

Le milieu du spectacle n’est pas le seul qui adopte la tarification dynamique. Hydro-Québec propose une option tarifaire qui varie en fonction de l’utilisation de l’électricité en plein hiver.

La tarification dynamique est aussi très répandue dans le milieu de l’aviation : les prix vont varier grandement en fonction du nombre de sièges vendus. Si peu de billets ont été vendus avant le départ prévu, un passager peut se procurer un billet plus près du prix plancher, soit le prix minimum auquel un vendeur est soumis.

Jack Boland, Toronto Sun Blink-182

Pas de billets moins chers à l'horizon

Malgré les prix élevés, les billets semblent tout de même bien se vendre pour les spectacles de Blink-182 et Depeche Mode, selon le plan de la salle en ligne, où l’on peut voir les places disponibles en temps réel. Mais peut-on espérer éventuellement des billets moins chers dans un futur proche ?

De manière générale, le prix minimum pourrait être plus bas si les spectateurs n'acceptent plus de payer autant ou dans un contexte de récession économique, alors que les gens dépenseraient moins pour les loisirs. «Si les gens sont prêts à payer, l’artiste serait fou de ne pas demander ce prix, estime M. Colbert. Personne ne force personne à acheter les billets, ce sont des adultes. On peut dire que ça n’a pas de bon sens, mais difficile de faire plus.»

Selon le magazine d’affaires basé à Toronto Canadian Business, le prix des billets a augmenté de plus de 60% depuis 2011 au pays, notamment en raison de l’inflation et du monopole dans l’industrie de la vente de billets créé par Ticketmaster.