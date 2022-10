Un mystérieux chalet sur le bord d’un lac à Duhamel à vendre pour 549 900$

Partager







Ce mystérieux chalet situé à Duhamel, dans les Laurentides est un excellent endroit où se poser et profiter pleinement de la nature.

La propriété qui se trouve en face du lac Gagnon est propice à la détente et à la réflexion.

Courtoisie Robert Lacasse de Re/Max

À l’intérieur, on y retrouve un décor rustique et chaleureux qui rappelle certains chalets scandinaves. On peut profiter d’un espace à aire ouverte composé d’une cuisine, d’une salle à manger et d’un coin salon.

Courtoisie Robert Lacasse de Re/Max

La propriété possède un total de deux chambres à coucher ainsi qu’une salle de bain.

À l’extérieur, on profite d’une nature luxuriante qui crée un sentiment d’intimité. Le quai est l’endroit idéal pour relaxer avec un bon livre.

Courtoisie Robert Lacasse de Re/Max

L’accès à l’eau est facile et vous permet de faire du kayak, du SUP, de la pêche et une saucette à minuit si le cœur vous en dit!

Courtoisie Robert Lacasse de Re/Max

Sur le terrain, on retrouve également une petite «shed» à aménager comme bon vous semble.

Cette magnifique propriété est à vendre par Robert et Simon Lacasse de ReMax pour 549 900$.

Tous les détails ici.

Voici d'autres propriétés à vendre:

s

s