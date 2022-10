Une traduction désastreuse sur Amazon vous permet d'acheter un «Piège à pénis»

Partager







Vous savez à quel point les traductions automatiques sur internet peuvent être divertissantes.

Des fois, ça peut vraiment déraper et évidemment, Amazon ne fait pas abstraction à ces traductions mal formulées.

Sur la page Reddit r/Québec, un utilisateur a publié ce qui semble être un dispositif pour s'entraîner au tir au pigeon d'argile, mais disons que la traduction laisse à désirer.

On a donc pris le temps de tester l'algorithme d’Amazon pour voir si on pouvait se procurer un «piège à pénis» et croyez-le ou non, ça marche.

Si vous écrivez «piège à pénis» dans la barre de recherche, vous tomberez sur plusieurs modèles quand même intéressants, mais surtout dispendieux.

Vous pouvez vous procurer votre propre «piège à pénis» PROFESSIONNEL simple 3⁄4 , pour seulement 315,27$.

Capture d'écran Amazon

Ne vous inquiétez pas, il y a l’air d’en avoir pas mal en stock.

