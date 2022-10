Accusée de grossophobie, Taylor Swift forcée de retirer une scène de son vidéoclip

Partager







Taylor Swift a édité son clip d'Anti-Hero pour supprimer le mot « fat » (gros) suite au tollé qu'il a suscité en ligne.

AFP

La chanteuse de Shake It Off a sorti vendredi son nouveau clip, le premier single de son nouvel album Midnights, et elle a immédiatement fait l'objet de critiques d'internautes qui l'ont accusée d'être « grossophobe » sur les réseaux sociaux.

La séquence en question montre une Taylor normale debout sur un pèse-personne et regardant vers le bas pour y voir le mot « fat » (grosse) alors que la méchante Taylor regarde et secoue la tête.

Dans la version éditée, qui est maintenant sur YouTube et Apple Music, le clip ne montre plus ce que la chanteuse voit sur la balance et la montre simplement debout dessus alors que son alter ego diabolique affiche sa désapprobation.

La superstar, qui n'a pas encore commenté ce changement, a déclaré aux fans avant la sortie de la chanson qu'elle plongeait plus que jamais dans ses complexes et que la vidéo dépeignait ses « scénarios cauchemardesques et (ses) pensées intrusives ».

Dans son documentaire de 2020, Miss Americana, la chanteuse a révélé qu'elle avait souffert de troubles alimentaires par le passé. Elle a avoué que si elle voyait une photo de paparazzi sur laquelle elle estimait avoir l'air « trop ​​​​grosse », cela la « pousserait parfois à se laisser mourir de faim un peu ». La séquence du pèse-personne dans le clip d'Anti-Hero, qu'elle a écrit et réalisé, pourrait ainsi être interprétée comme une référence à cet aveu.

La chanteuse de 32 ans est actuellement en tournée promotionnelle pour Midnights.

