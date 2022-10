Kanye West serait un grand admirateur de Hitler et voulait nommer un album en son honneur

Partager







Kanye West fait pas mal jaser ces temps-ci et ce n’est pas pour les bonnes raisons. Après avoir tenu des propos antisémites et voulu activer un DEFCON 3 contre les Juifs, on apprend que plusieurs personnes ayant été dans l’entourage du rappeur américain, maintenant connu sous le nom de Ye, ont déclaré au réseau CNN qu’il avait une «troublante admiration» pour Hitler.

Le controversé Kanye West aurait créé un environnement de travail hostile, notamment à cause de son «obsession» pour Adolf Hitler, a déclaré un dirigeant d’entreprise qui a travaillé pour West.

«Il faisait l'éloge d'Hitler en disant à quel point c’était incroyable qu'il ait pu accumuler autant de pouvoir, et parlait de toutes les grandes choses que lui et le parti nazi ont accomplies pour le peuple allemand», a déclaré l'individu à CNN.

Cette personne a aussi déclaré que West parlait ouvertement de la lecture «Mein Kampf», l'autobiographie d'Hitler de 1925.

Il raconte aussi que Kanye aurait même voulu nommer un album en son honneur... heureusement ce n'est jamais arrivé.

AFP

Une autre source de CNN a raconté que le rappeur avait également tenu des propos antisémites lors d’une entrevue avec TMZ en 2018, où il se défendait aussi pour ses paroles sur l’esclavage en disant que c’était un «choix» d’être esclave.

Selon l’informateur de TMZ, Ye aurait dit des choses comme: «J'aime Hitler et j'aime les nazis» pendant la rencontre.

Le réseau avait évidemment retiré ces segments de l’entrevue finale.

Capture d'écran Twitter Pop Crave

Cette histoire d'admiration d'Hitler par Kanye West survient au milieu d’une vague de scandales pour l’artiste.

Disons que ça ne va pas super bien pour Ye en ce moment.

Plusieurs compagnies, comme Adidas, l’ont laissé tomber et il a été banni de Twitter.

Jonathan Leibson/Getty Images

De son côté, Kanye nous rassure qu’il va bien et qu’il est encore en vie dans cette publication Instagram.

«J’ai perdu deux milliards de dollars aujourd’hui et je suis encore en vie», dit-il.

Du grand Kanye West.

− Avec les informations de CNN

