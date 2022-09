Une magnifique exposition florale prend place ce week-end à Québec

Partager







Amateurs de mode et d'art floral, vous devez faire un arrêt à la Place Ste-Foy dans les prochains jours pour admirer l'exposition actuellement en place!

Fleurs de Villes présente jusqu'au dimanche 25 septembre la magnifique exposition Femmes qui met en lumière celles qui ont marqué l'histoire.

L'hommage se présente sous la forme d'un jardin de fleurs pas comme les autres.

C'est dans un décor presque féérique et totalement chic que plusieurs artisans fleuristes ont créé des tenues et des univers qui mettent en lumière des femmes qui ont laissé leur marque. Dans l'espace central du centre commercial Place Ste-Foy, promenez-vous à travers Lady Gaga, Frida Khalo, Lise Watier, Iris Apfel et bien d'autres figures féminines qui ont un parcours remarquable.

Les compositions florales sont pensées par des équipes de fleuristes locaux, soit Élysée Fleurs, Boutique WenDIY, Le fleuriste des Quatre-Bourgeois, Fierbourg, Jardin Paradis, Elodie Fleuriste, Bardou Fleuriste, Vertige Fleurs et Cadeaux et Madame Alice.

Chaque équipe s'est fait attribuer une figure féminine marquante et a réalisé une scène faisant ressortir l'esprit de la femme. Les réalisations sont parfois pimpantes, parfois sobres, mais toujours impressionnantes. Chaque détail a été pensé sous forme botanique et le choix des personnalités recréées va au-delà de ce à quoi on peut s'attendre.



Vous êtes donc invités à vous laisser guider à travers les couleurs, les parfums enivrants et la beauté des diverses réalisations florales jusqu'au 25 septembre. Un tirage d'une nuitée au Château Frontenac et d'un certificat-cadeau parmi ceux qui prendront le temps de voter pour leur composition favorite a également lieu.

En plus des installations à la Place Ste-Foy, une statue florale rendant hommage à la défunte reine Elisabeth II est exposée entre les murs du Fairmont le Château Frontenac.

Pour plus d'informations, visitez le site web de Place Ste-Foy.

