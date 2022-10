Prendre des médicaments contre le rhume, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose?

Partager







Que ce soit Tylenol, Buckley, Benylin ou encore une marque maison, de nombreux médicaments contre le rhume sont vendus en pharmacie. Mais sont-ils vraiment efficaces? Un pharmacien nous explique.

Pour soulager, pas pour guérir

Commençons par le début: c'est quoi, au juste, un rhume? Il s'agit d'«un virus viral qui est relativement banal avec des symptômes comme le nez qui coule, des éternuements, une toux grave, mais rarement de la fièvre», explique Pierre-Marc Gervais, directeur principal des Services pharmaceutiques à l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires.

Ensuite, il faut savoir que les produits vendus en pharmacie contre la toux et le rhume ne sont pas là pour vous guérir, mais bien pour soulager et masquer vos symptômes.

«On va vraiment soulager les symptômes. Donc, quelqu’un qui fait de la fièvre, on va lui donner de l’acétaminophène, comme du Tylenol, et il se sentira mieux le temps que son corps combat l’infection», explique le pharmacien.

Utiles, mais pas nécessaires

Même si ces médicaments n'aident en rien à la guérison, il n’y a rien de mal à les utiliser, précise Pierre-Marc Gervais.

«Quelqu’un qui a beaucoup de sécrétions dans les poumons, qui a un gros rhume et qui veut quelque chose pour se dégager les voies nasales, il n’y a pas de problème [à prendre des médicaments contre le rhume]. Encore une fois, c’est un soin de confort, mais ce n’est absolument pas nécessaire.»

Photo CNW / Vita Health Products Inc.

Mais attention: le rhume, ce n'est pas la grippe

Il faut toutefois distinguer le rhume de la grippe qui, elle, peut être traitée.

La grippe, qui est causée par le virus de l’influenza, doit en effet être prise au sérieux. Elle peut mener à des complications graves, notamment pour les enfants de moins de 2 ans, les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est faible.

Il existe des antiviraux qui permettent de réduire la durée et l’intensité des symptômes de la grippe et même de prévenir des décès. Ces médicaments sont vendus sur ordonnance et donc gardés derrière le comptoir d'un médecin ou d'un pharmacien.

Et la soupe Lipton: efficace contre le rhume?

«Prends-toi un bon bol de soupe Lipton et tu vas aller mieux», vous a probablement dit un proche qui a déjà vu neiger.

Le secret de l'efficacité de ce remède ne repose toutefois pas dans le poulet, ni même dans les nouilles...

«En général, les liquides chauds aideront à rendre les sécrétions plus liquides. Vous ne guérirez pas plus rapidement, mais vous vous sentirez mieux», mentionne Pierre-Marc Gervais.

