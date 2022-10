Promotions de novembre: jusqu’à 65% de rabais sur le PlayStation Store

Partager







PlayStation propose une vaste sélection d’excellents jeux en solde pour ses consoles PS4 et PS5 jusqu’au 18 novembre.

La vente «Promotions de novembre» propose des rabais sur plus de 850 items sur le PlayStation Store. On a fait le tour et déniché quelques soldes intéressants!

Les «Promotions de novembre» de PlayStation

Pour consulter l'ensemble des rabais, c'est par ici.

La vente se termine le 18 novembre.

