Qui est Marilyn Bergeron, cette Québécoise disparue depuis 2008?

Plus de 14 ans après la disparition de Marilyn Bergeron, sa famille croit qu'elle pourrait se trouver en Ontario, où un homme affirme l'avoir accueillie chez lui en 2009. Voici ce que vous devez savoir sur la disparition.

Disparition le 17 février 2008

Marilyn Bergeron est disparue le 17 février 2008. Alors âgée de 24 ans, elle avait quitté la maison de ses parents de Québec, en leur disant qu'elle allait «prendre une marche».

Au moment de sa disparition, Marilyn Bergeron avait les cheveux bruns et un tatouage de cheval sur la poitrine, sur le côté droit. Elle mesurait 5 pieds 7 pouces et pesait 115 livres, et avait les cheveux bruns et les yeux verts.

Courtoisie L'affiche de disparition de Marilyn Bergeron

Peu d’indices sur sa disparition

Selon l’enquête policière, après avoir quitté la maison, la jeune femme s'est rendue à un guichet automatique à Québec. Elle a également effectué une transaction dans un café dépôt de Saint-Romuald, sur la Rive-Sud.

Quelques jours avant sa disparition, Marilyn Bergeron avait quitté Montréal où elle habitait pour retourner vivre chez ses parents à Québec.

Capture d'écran Marilyn Bergeron a tenté un retrait dans une Caisse Desjardins le jour de sa disparition

Un témoin affirme l'avoir accueillie chez lui il y a 13 ans

15 ans plus tard, un nouvel indice a refait surface: un homme affirme l'avoir hébergée en 2009, à Hawkesbury, dans l’est ontarien.

Vendredi matin, lors d’une conférence de presse organisée par la famille de Marilyn Bergeron, il en a parlé en public pour la première fois. Il a notamment dépeint le portrait d’une jeune femme en détresse, avec les cheveux teints en blond, qui grelottait au moment où elle a frappé à sa porte, à 2h du matin.

«Elle était en talons hauts, habillée très peu chaudement pour la saison et elle pleurait. Elle a demandé à passer un appel pour joindre quelqu'un situé sur la rue Chamberlain, puis elle est partie», se rappelle Guy Salicco. Il est convaincu que c’était elle.

Mais ce n’est que trois mois plus tard, après avoir pris connaissance qu’il s’agissait d’une personne disparue grâce à des photos sur le web, qu’il a fait le signalement à la police de Québec.

Jérémy Bernier / Journal de Québec Les parents de Marilyn Bergeron ont fait le point sur sa disparition.

Elle pourrait être encore en Ontario

La mère de Marilyn Bergeron, Andrée Béchard, est elle aussi convaincue que c'était elle.

«Je reconnais ma fille à travers toute la description que M. Salicco a faite de cette jeune femme. Et dans les années qui ont suivi, d’autres informations se sont ajoutées à l’effet que Marilyn aurait pu se trouver ailleurs en Ontario.»

Entre 2008 et 2019, ce sont 174 signalements qui ont été effectués par des individus qui croyaient avoir aperçu Marilyn Bergeron. Près du tiers (54) des informations reçues provenaient de l’Ontario, et 85% de celles-ci dans les environs de Hawkesbury.

Dans l’espoir d’obtenir de nouvelles pistes, les parents de la disparue ont lancé un appel à la population de l’Ontario.

Si vous avez des informations qui pourraient permettre de retrouver Marilyn Bergeron, vous pouvez les transmettre à l’avocat Marc Bellemare, en composant le 418-681-1227, ou à la famille de la disparue, au 1-800-840-1526.

-Avec les informations de Jérémy Bernier