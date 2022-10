Tom Brady et Gisele Bündchen sont officiellement divorcés

Partager







TMZ nous l'apprend ce matin, Tom Brady et Gisele Bundchen sont parvenus à un accord mettant fin à leur mariage, et les documents de divorce seront officiellement déposés aujourd'hui.

Selon TMZ, le document de divorce sera court et les termes de celui-ci resteront confidentiels et scellés.

Les avocats auraient travaillé depuis début septembre sur le règlement de la séparation d'un des couples majeurs de la jet-set américaine.

L’ancienne épouse du joueur de football a passé le plus clair de son temps dans la région de Miami, visitant notamment un «guérisseur spirituel», d’après TMZ. Il y a quelques semaines, le quotidien «New York Post» a rapporté que la pause de 11 jours prise par le quart-arrière au dernier camp d’entraînement des Buccaneers de Tampa Bay était reliée à ses problèmes matrimoniaux.

Brady a justement publié plus d'explications sur en story Instagram.

«Ma femme et moi avons pris la décision de se séparer après 13 ans de mariage. Nous en sommes venus à cette conclusion de façon amicale et respectueuse. Nous sommes reconnaissants pour tout le temps que nous avons passé ensemble et nous allons continuer de travailler ensemble en tant que parents pour nos magnifiques enfants», lance le quart-arrière de 45 ans.

«C'es difficile, mais nous nous souhaitons que le meilleur pour la suite», ajoute Brady.

De son côté, Gisele a aussi publié une story Instagram où elle annonce la nouvelle.

La chaîne CNN avait d'ailleurs précisé que les deux membres du couple – mariés en 2009 – vivaient séparément jusqu'à leur séparation.

