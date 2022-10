Un joli chalet en «A» qui accepte les chiens à louer au Vermont

Partager







Il n’y a rien comme un week-end en nature pour se ressourcer et prendre un peu de temps pour soi. Si vous êtes à la recherche d’un joli chalet où vous poser, le Kingdom A-Frame pourrait vous intéresser.

Situé à Burke au Vermont, soit à environ 2h30 de Montréal, ce chalet est le lieu idéal pour décrocher et profiter pleinement des joies de la nature.

On y retrouve trois chambres pouvant accueillir un total de 4 voyageurs ainsi qu’une salle de bain complète et une salle d’eau.

La propriété construite en 1968 est le camp de base parfait pour des voyageurs qui souhaiteraient faire de la randonnée l’automne, du ski de fond en hiver ou même du kayak en été. Le lac Willoughby et le mont Burke se trouvent à quelques minutes en voiture!

À l’extérieur, plusieurs espaces ont été aménagés afin que les voyageurs puissent profiter pleinement du paysage. Une belle terrasse, un coin feu et plus encore!

Quelques petits plus à considérer lors de votre réservation; vous trouverez un mini-café-bar avec plus de 5 façons de déguster votre café, du café et des thés locaux, une cuisine entièrement équipée, les produits de Public Goods pour vous laver, des jeux de société, des vinyles, un vieux Nintendo et plus encore!

De plus, les chiens sont admis moyennant des frais de 50$ supplémentaires.



À partir de 347$ la nuit

