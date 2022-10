Carey et Angela Price récidivent avec un déguisement familial pour l’Halloween

Partager







Alors que son avenir au sein de la LNH est nébuleux, Carey Price profite de son temps sur la liste des blessés pour passer des moments de qualité avec sa famille.

Samedi, sa conjointe, Angela, a publié des photos de la famille en habits d’Halloween. Cette année, le clan Price s’est transformé en personnages de la populaire saga de La Guerre des étoiles.

Les deux filles sont déguisées en Princesse Leia et en Rey. Le benjamin est déguisé en Chewbacca. Angela et Carey sont déguisés en Storm Trooper et en Darth Vader, respectivement (du moins, on suppose que c’est Carey, c’est difficile à voir avec le casque).

Ce ne sont pas les premiers costumes de groupe de la famille; voici quelques exemples:

