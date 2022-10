400$ ou 600$? Voici 3 choses à savoir sur le chèque que vous enverra la CAQ pour contrer l’inflation

Partager







François Legault n’a pas manqué une occasion de marteler sa promesse tout au long de la dernière campagne électorale: il compte envoyer un chèque d’un montant de 400$ ou 600$ à quelque 6,4 millions de Québécois d’ici Noël. Voici ce que l’on sait sur cette nouvelle aide gouvernementale destinée à lutter contre l’inflation.

1 – Ça concerne toute personne dont les revenus n’excèdent pas 100 000$

Chose promise, chose due. Chaque citoyen dont le revenu annuel brut (avant déductions) n’excède pas 50 000$ aura droit à un chèque de 600$. Ceux qui gagnent moins de 100 000$ par année (mais plus que 50 000$) auront droit à un montant de 400$, a confirmé le premier ministre en point de presse la semaine dernière.

Pour déterminer le montant du chèque, Revenu Québec se basera sur les déclarations de revenus acheminées au printemps dernier. Vous n'avez donc rien de plus à faire: tous les Québécois admissibles à l’aide financière la recevront automatiquement.

6,4 millions de Québécois gagnent moins de 100 000 $ par année, soit 94% des citoyens âgés de 18 ans et plus. De ce nombre, 1,8 million devrait toucher un chèque de 400$, tandis que 4,6 millions de Québécois, au revenu de moins de 50 000$ par année, devraient obtenir le chèque de 600$.

2 – Il s’agit d’un chèque et non pas d’un crédit d’impôt

Contrairement au crédit d’impôt de 500$ octroyé en début d’année, cette nouvelle aide provinciale sera versée sous forme de chèque.

Ainsi, le montant auquel vous avez droit ne sera pas revu à la baisse si vous avez un solde impayé auprès de Revenu Québec.

Les critères d’admissibilité devraient rester les mêmes qu’en début d’année: toutes les personnes âgées de 18 ans et plus qui résident au Québec et qui ont des revenus de moins de 100 000$ par an pourront se prévaloir de l’aide financière.

3 – Le chèque devrait atterrir dans vos poches avant Noël

François Legault compte envoyer les chèques aux Québécois «avant Noël».

Il faudra attendre début décembre pour connaître les détails entourant la mise en application de l’aide financière. En effet, la mesure devrait être confirmée lors du dépôt de la mise à jour économique (ou mini-budget), prévu quelques jours après la reprise des travaux parlementaires, le 29 novembre prochain.

Lors d’une mêlée de presse la semaine dernière, le premier ministre a indiqué qu’il prioriserait la mise en place du mécanisme de l’envoi des chèques de 400$ à 600$ en plus de l’aide de 2200$ prévue pour les aînés de plus de 70 ans, tel que promis lors de la campagne électorale.

Par ailleurs, le gouvernement ne compte pas revoir les montants des chèques compte tenu de la récente hausse du taux directeur. Des impacts notables peuvent se faire sentir sur les hypothèques à taux variables des ménages et parallèlement, sur les dépenses de la vie quotidienne.

Le ministre des Finances, Eric Girard, reste d’avis que ces montants sont «appropriés» dans le contexte économique actuel.

− Avec Patrick Bellerose

