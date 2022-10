Electronic Arts: trois jeux d’action-aventure de Marvel à venir

Partager







Lundi matin, une entente entre Marvel et l’éditeur Electronic Arts a été signée pour le développement d’au moins trois titres action-aventure tirés de l’univers Marvel.

Annoncé par Marvel, cet accord comprendrait le jeu Iron Man, conçu par EA Motive en collaboration avec Marvel Games.

Bien que les détails sur les titres à venir soient encore flous, on sait que chaque jeu comportera sa propre histoire originale se déroulant dans l'univers Marvel et qu'ils sortiront sur PC et consoles.

Selon la directrice des opérations chez EA, Laura Miele, les jeux Marvel pourraient attirer des clients qui n'ont pas été attirés par d'autres titres EA populaires. «Nous avons une stratégie intentionnelle et délibérée pour avoir un portfolio équilibré», a-t-elle déclaré à Bloomberg. «Il y aura des adeptes de Marvel qui ne joueront pas à d'autres jeux EA. Cela est vrai avec Star Wars.»

«Chez Marvel, nous nous efforçons de trouver les meilleures équipes capables d'emmener nos personnages dans des voyages héroïques comme ils ne l'ont jamais fait auparavant, et la collaboration avec Electronic Arts nous aidera à y parvenir», a expliqué Jay Ong, vice-président directeur de Marvel Games, dans le communiqué de presse.

Pour l’instant, Marvel et EA n’ont pas dévoilé les autres personnages ou séries qui seront mis sous forme de jeu, outre Iron Man, qui est déjà en développement chez EA Motive.

