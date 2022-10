Google: l’adorable Doodle d’Halloween cache un secret vraiment amusant

Partager







À l’occasion de l'Halloween, Google a ramené son amusant Doodle Great Ghoul Duel qui cache en fait un jeu multijoueur à jouer avec des amis ou des étrangers.

Le but est simple: deux équipes de 4 personnes s’affrontent pour collecter le plus de petites flammes spirituelles dans les pièces, afin de les ramener le plus rapidement à la base. L'équipe avec le plus de flammes à la fin gagne!

Mais faites attention, si votre chaîne de flammes spirituelles est cassée par un membre de l’équipe adverse, ce dernier peut voler les flammes. Vous serez assommé pendant une seconde, en pleurant la perte de vos orbes durement gagnés. C'est assez facile à maîtriser et il y a même des trophées à amasser. On peut y jouer avec le clavier, la souris et même sur son cellulaire.

C’est la deuxième fois que Google présente Great Ghoul Duel. La première fois était à l’Halloween 2018. La nouvelle version comprend plus de personnages, de cartes, de pouvoirs spéciaux et plus encore.

Comment jouer avec ses amis à Great Ghoul Duel?

Rendez-vous sur la page principale de Google.com;

Cliquez sur le Doodle en haut de la barre de recherche;

Cliquez sur la boîte «Créer une partie» et cliquez oui dans la boîte de dialogue qui apparaîtra vous demandant si vous voulez créer une partie entre amis;

Un lien sera généré afin que vos amis puissent se joindre à vous. Vous n'avez tout simplement qu'à leur envoyer ce lien. Il ne suffit que de trouver 7 autres personnes avec qui jouer!

On peut jouer à Great Ghoul Duel sur ordinateurs et téléphones intelligents.

