John McGale d’Offenbach perd la vie dans un accident de la route

Partager







L’Ontarien de 66 ans qui a perdu la vie dans une embardée à Lacolle, en Montérégie, dans la nuit de samedi à dimanche, est le guitariste du groupe rock et blues québécois Offenbach.

• À lire aussi: Saviez-vous que Luc Plamondon avait écrit «Le blues du businessman» en ayant en tête Gerry Boulet comme interprète?

John McGale était le guitariste de Offenbach depuis 1978. Le groupe, originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, a été fondé en 1969 avant de se séparer en 1985.

L’accident est survenu vers 2h45. Selon la Sûreté du Québec (SQ), M. McGale, qui était seul à bord de son véhicule, aurait fait une sortie de route avant que sa voiture percute un arbre et prend feu.

Le sexagénaire a été extirpé du véhicule grâce à des pinces de désincarcération. Il a été transporté dans un état critique en centre hospitalier où il a succombé à ses blessures, a confirmé la SQ lundi matin.

Un policier en enquête-collision a été dépêché sur place pour analyser la scène et tenter de mieux comprendre les causes et les circonstances de cette embardée mortelle.

Aussi sur le Sac de chips:

s

s