Tom Brady et Gisele Bündchen se répartiront près d'un millard dans le divorce

Partager







Le footballeur Tom Brady et la mannequin Gisele Bündchen partageaient non seulement leur vie, mais aussi des centaines de millions de dollars qu’ils devront maintenant se répartir à la suite de leur divorce, montre une compilation réalisée par le «New York Post» via diverses sources.

• À lire aussi: Tom Brady et Gisele Bündchen sont officiellement divorcés

• À lire aussi: Jean Charest se compare à Tom Brady et le web s'enflamme

Selon le quotidien, le quart-arrière qui a fait la pluie et le beau temps chez les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, avant de sortir d’une très éphémère retraite pour se joindre aux Buccaneers de Tampa Bay, possède des actifs d'une valeur de 250 à 330 millions $ US (340 à 450 millions $ CAN).

La modèle brésilienne et ancienne égérie de Victoria’s Secret, qui a déjà été nommée 14 fois mannequin la mieux payée au monde, aurait pour sa part amassé une fortune évaluée à environ 400 millions $ US (540 millions $ CAN).

En prime, les deux stars possèdent plusieurs propriétés en commun, incluant une maison évaluée à 17 millions $ US située sur l’île d’Indian Creek à Miami, en Floride. Ils ont aussi des propriétés à New York, dans le Montana et au Costa Rica, pour un portfolio immobilier totalisant environ 26 millions $ US.

Les modalités du divorce de Tom Brady et Gisele Bündchen ne sont pas connues, mais en toute logique, des règles sur le partage des biens ont probablement été établies au moment de leur union. Selon TMZ, la mannequin a rempli les papiers officialisant le divorce vendredi dernier et son conjoint n’aurait pas l’intention de les contester.

Les parents qui ont eu deux enfants ensemble – Benjamin, 12 ans, et Vivian, 9 ans –, en plus d’élever Jack, 15 ans, né de la précédente union de Brady avec l’actrice Bridget Moynahan, ont été marié pendant 13 ans.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s