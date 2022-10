Un joli condo parfait pour de premiers acheteurs à vendre pour 365 000$ sur le Plateau

Partager







Entrer sur le marché immobilier n’est pas si simple et pour les premiers acheteurs, le budget est souvent serré.

Heureusement, il reste encore quelques jolies propriétés à vendre pour ceux qui sont prêts à faire le saut. C’est le cas de ce charmant condo situé sur la rue de Bréboeuf, sur le Plateau Mont-Royal.

Courtoisie Francis Gélinas de Re/Max

La propriété qui se trouve à quelques pas de parc Lafontaine et des 1001 restos et bars du coin offre un espace de vie intelligent et rangé où l’on se sent bien instantanément.

Courtoisie Francis Gélinas de Re/Max

Boiseries d’époque, grande luminosité et touche moderne font de ce logement un endroit parfait pour y créer son chez-soi.

Courtoisie Francis Gélinas de Re/Max

Le condo est situé au deuxième étage d’une bâtisse de 9 unités. Il dispose d’une chambre, d’une salle de bain et d’un petit balcon.

Courtoisie Francis Gélinas de Re/Max

Cette magnifique propriété est à vendre par Francis Gélinas de ReMax pour 365 000$.

Tous les détails ici.

