Une maison aux volumes impressionnants avec une cour digne d’un spa à Eastman pour 3 800 000$

Partager







Cette propriété d'exception est érigée sur un gigantesque terrain de 6.8 acres traversé par un grand ruisseau. À Eastman, en Estrie, les futurs propriétaires de cette magnifique maison pourront profiter d’une vue sur les montagnes.

• À lire aussi: [PHOTOS] Un incroyable spa de luxe va voir le jour en Estrie en 2023

Construite en 1979, la demeure fut complètement transformée et agrandie en 2018. Résultat? Une maison au design contemporain et aux volumes impressionnants qui ne laisse pas indifférent.

Michael Green

C’est surtout le bois, l'acier et le verre qui sautent aux yeux dès l’entrée.

Michael Green

Tout a été pensé pour vivre l'extérieur de l'intérieur: la fenestration généreuse, les grandes terrasses et l'espace atrium et spa. Les fenêtres permettent d’ailleurs à la maison d’être baignée par la lumière naturelle toutes les heures de la journée.

L’endroit propose un total de deux chambres, deux salles de bains et une salle d’eau.

Des planchers de béton poli couvrent les planchers du rez-de-chaussée. Cette aire ouverte présente un grand salon, une cuisine, une salle de jeu avec une grande table de billard. Ce n’est définitivement pas l’espace qui manque.

Michael Green

En effet, l’îlot dans la cuisine est si énorme que six personnes peuvent s’y installer confortablement.

Un plafond en bois avec des poutres apparentes ajoutent un certain à la grande pièce.

Une salle d’eau, deux chambres, dont la chambre principale munie d’une salle de bain attenante se trouvent également à cet étage.

Michael Green

Un atrium coincé entre le garage et la maison présente un spa encastré digne des plus beaux spas du Québec. C’est l’endroit idéal pour se détendre et siroter un bon petit verre de vin.

Michael Green

Visionnez la vidéo ci-haut pour faire la visite complète des lieux!

À l’étage, vous trouverez une salle de bains, une chambre et une grande salle familiale.

Michael Green

Une terrasse se cache aussi à cet étage et surplombe la cour.

Pour sa part, la cour propose plusieurs aires de vie, dont le coin piscine, le coin salle à manger et un coin feu de camp.

C’est Leslie Callarec et Daniel Leblanc de l’agence immobilière Daniel Leblanc qui s’occupent de la vente. Le prix demandé est de 3 800 000$.

Ces autres propriétés «WOW» risquent de vous plaire:

s