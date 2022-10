Voici 20 photos de vedettes québécoises qui NE sont PAS déguisées pour l’Halloween

Partager







Aujourd’hui, c’est le deuxième pire jour de l’année.



Le pire, c’est évidemment le Poisson d’avril.

Heureusement, certaines vedettes ne se sont pas laissées emportées par le raz-de-marée carnavalesque et ont su animer leurs réseaux sociaux sans tomber dans la facilité, c’est-à-dire publier une photo d’elles-mêmes costumées.



Après avoir scruté pendant des heures l’Instagram québécois au grand complet (une chance que notre compte n’a pas été suspendu!), nous sommes fiers de vous présenter 20 personnalités un brin nihilistes qui ont osé générer du contenu non-halloweenesque lors de la fin de semaine de l’Halloween.



Pour vrai, ça a été plus difficile que ça en a l’air...

Voici donc ces 20 vedettes:



Marie-Mai

Un brin mystérieuse, Marie-Mai a évoqué un processus de création particulièrement fertile. Si on se fie à la photo, elle va peut-être reprendre la pièce «Tout écartillé» du légendaire Robert Charlebois.

France D’Amour

Dur à dire, mais il y a vraiment des chances, sur cette photo, que France D’Amour soit en train d’interpréter «Tout écartillé» du légendaire Robert Charlebois AVEC ce dernier. Peut-être pas aussi...

Guillaume Lemay-Thivierge



Le beau Guillaume est en voyage en Gaspésie et il s’amuse comme un petit fou!



Il fait même des blagues d’éoliennes.



Sarah-Jeanne Labrosse



Dimanche, elle a écrit «Tantôt» en story. On ne sait pas s’il s’agissait d’un «tantôt» par rapport à ce qui s’était déroulé plus tôt dans sa journée ou si c’était un «tantôt» en lien avec ce qui allait se passer plus tard. Dans tous les cas, elle n’était pas déguisée.

Georges Saint-Pierre

Le meilleur batailleur du monde chillait dans son spa. Apparence qu’il allait aussi faire un petit tour une fois de temps en temps dans sa canisse d’eau frette, mais ça, il ne nous l’a pas montré.

Anick Dumontet

L’animatrice de la Roue de fortune voulait faire la promotion de manteaux. C’est sûr que ce n’est pas super compatible avec un costume.



Élyse Marquis

Elle fait dire que Micheline Lanctôt va être aux Enfants de la télé mercredi soir.

Beatrice Bouchard

La jumelle Bouchard qui n’est pas une joueuse professionnelle de tennis a néanmoins de bons trucs pour vous maintenir en forme.

Eugenie Bouchard

La jumelle Bouchard qui est une joueuse professionnelle de tennis a fait vraiment beaucoup de choses au cours de la fin de semaine, mais se déguiser ne semble pas en avoir fait partie. Il faut dire qu’elle joue du bon tennis ces temps-ci...



Noémie Dufresne

Dans le monde de Noémie, c’est l’Halloween à tous les jours, alors on ne peut pas considérer cet étincelant bikini comme un costume.

Mike Ward

L’animateur du podcast Sous écoute est un gars fidèle qui prend le temps de remercier son public. C’est vrai que c’est plus important que l’Halloween.





Jean-Michel Blais

Peut-être en quête d’inspiration, le talentueux musicien est allé se ressourcer au Mont-Tremblant. Il est resté habillé normal.



Claudia Bouvette

Non, se faire tatouer les dents ne compte pas comme un costume.



Félix Auger-Aliassime

Occupé à gagner un troisième tournoi en autant de semaine, FAA ne s’est pas déguisé en champion puisqu’il en est déjà un.

Beth Cossette

La fille de Sylvain (qui ne doit certainement pas apprécier se faire appeler comme ça) a profité de sa fin de semaine pour annoncer qu’elle sera à nouveau maman. Rien que ça!

Debbie Lynch-White

L’actrice avait le coeur gros quand elle a quitté, pour la dernière fois, la grande tour brune de Radio-Canada.





Mirianne Brûlé

«Un sourire est le plus beau maquillage qu’une femme peut porter», a écrit l’éternelle interprète de Sélina dans Ramdam. On dirait même plus: c’est le plus beau costume.

Simon Boulerice

Si on lui avait ajouté une perruque blonde, on aurait pu croire que Boulerice s’était déguisé en Garth de Wayne’s World pour aller voir la comédie musicale Rock of Ages, mais non, il était costumé en lui-même.



Sébastien Benoit

On dirait qu’il a des décorations d’Halloween sur son terrain, mais rien ne prouve qu’il se soit costumé. Bravo!

Alanis Désilets

Déguiser son enfant en mouffette, c’est cute et ça ne compte pas.

