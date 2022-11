Daniel Radcliffe dément être le prochain Wolverine

Partager







En entrevue avec GQ, Daniel Radcliffe a évoqué la rumeur selon laquelle il reprendrait le rôle de Wolverine dans la franchise X-Men maintenant que Hugh Jackman a abandonné le rôle.

«C'est purement une rumeur de tournée de presse, je dis quelque chose, puis parfois je m'ennuie de répondre toujours la même chose, alors je dis quelque chose de différent, et ça relance le truc. Je ne devrais jamais ouvrir la bouche», a déclaré l'acteur britannique.

Il a expliqué qu'après avoir tenu le rôle d'Harry Potter pendant dix ans, il ne «voulait plus jamais être enfermé dans quelque chose que je ne suis pas sûr de pouvoir aimer autant tout le temps».

Hugh Jackman avait accroché son costume de Wolverine après le film Logan de 2017. Toutefois, l’acteur australien a récemment annoncé qu'il incarnerait à nouveau le superhéros dans le prochain Deadpool 3, avec Ryan Reynolds.

Cette année, Daniel Radcliffe a également démenti la rumeur à l'émission The View. «C'est quelque chose qui revient de temps en temps, je pense parce que dans les bandes dessinées, Wolverine est petit, les gens se disent: "Quel acteur est petit?” Il n'y a jamais eu de vérité là-dedans», avait-il déclaré à l'époque. «De temps en temps, ça m’ennuie de répondre sérieusement aux questions, alors je fais juste une blague... mais il ne se passe rien.»

Taron Egerton a également été lié au rôle et il a exprimé le désir de suivre les traces d'Hugh Jackman, déclarant au New York Times qu'il espérait qu'on lui donne sa chance si le rôle faisait l'objet d'auditions.

