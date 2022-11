Embracer Group AB ferme le studio Onoma, anciennement Square Enix Montréal (MISE À JOUR)

Partager







Mardi après-midi Bloomberg a appris que Embracer Group AB ferme le studio montréalais Onoma (anciennement Square Enix Montréal). La fermeture arrive quelques mois après l’acquisition du studio et quelques semaines après son changement de marque.

Un représentant d'Embracer Group AB a confirmé la nouvelle de la fermeture et environ 200 employés qui perdent leur emploi. La compagnie aurait informé les employés que certains d’entre eux seraient transférés chez Eidos Montréal, selon les sources de Jason Schereir.

Cette décision est une surprise, puisque Onoma, anciennement Square Enix Montréal, a été acheté par Embracer Group AB en mai dernier et a récemment annoncé son nouveau nom et sa nouvelle image de marque.

La fermeture d’Onoma pourrait faire partie d'une initiative plus large de réduction des coûts. Toujours selon les sources de Bloomberg, Eidos Montréal aurait réduit la portée d'un projet non annoncé et en aurait annulé un autre.

Onoma faisait partie d'une importante acquisition plus tôt cette année par le géant suédois Embracer Group AB, avec Eidos Montréal, Crystal Dynamics et une poignée de franchises, dont Tomb Raider et Deus Ex. Anciennement connu sous le nom de Square Enix Montréal, le studio montréalais était surtout connu pour avoir créé la série Go de jeux mobiles tels que Hitman Go et Lara Croft Go.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s