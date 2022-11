Le rappeur Takeoff du groupe Migos assassiné à Houston

Partager







Le rappeur a été victime d'un meurtre alors qu'il jouait aux dés dans une salle de quilles de Houston, au Texas.

Selon ce que rapporte TMZ, il était aux alentours de 2h30 la nuit dernière lorsque les forces de l'ordre ont reçu un appel pour un homme victime d'une fusillade à la salle de quilles 810 Billiards & Bowling Houston.

• À lire aussi: Qu’est-ce qui se passe avec Kanye West? Retour sur tous les scandales impliquant le rappeur

Un témoin a raconté à TMZ que Takeoff (de son vrai nom Kirshnik Khari Ball) et Quavo (un de ses collègues au sein de Migos) jouaient aux dés lorsqu'une altercation est survenue et qu'une personne a ouvert le feu, atteignant mortellement l'artiste à la tête ou près de la tête.



La police de Houston a déclaré que deux autres personnes ont été blessées lors de la fusillade et qu'elles se sont rendues à l'hôpital en voiture. On ne sait rien, pour l'instant, sur leur état de santé. Quavo n'est toutefois pas l'une d'elles.

Quant à Takeoff, son décès a été constaté sur les lieux du crime.

• À lire aussi: 50 Cent met en garde Kanye West

Takeoff, qui était le neveu de Quavo, avait formé le groupe Migos en compagnie de son oncle et de son cousin Offset en 2009.



Le trio s'était fait connaître mondialement en 2013 avec le succès Versace, avant de connaître la gloire grâce à la pièce Bad and Boujee, issue de l'album Culture paru en 2017.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s