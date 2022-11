Lindsay Lohan aurait aimé que les réseaux sociaux existent quand elle était jeune actrice

Partager







Lindsay Lohan est «un peu jalouse» des jeunes vedettes qui peuvent contrôler ce qu'elle partagent sur elles grâce aux réseaux sociaux.

Lors d'une entrevue pour le dernier numéro du magazine Cosmopolitan, l'actrice de Mean Girls a évoqué ses sentiments mitigés à propos de plateformes telles que Twitter et Instagram.

Elle a expliqué aimer pouvoir choisir les informations qu'elle publie en ligne, mais demande toujours à quelqu'un d'autre de vérifier ce qu'elle a rédigé avant de le publier.

«J'ai l'impression que, quand j'ai commencé dans le métier, aucun de nous n'avait son mot à dire sur la façon de contrôler son propre récit. Il y avait des photos de paparazzi, et les gens suivaient ça, a-t-elle déclaré. Donc, je pense que c'est vraiment bien qu'à notre époque, les gens puissent dire qui ils sont et qui ils veulent être. Et j'admire et j'apprécie ça. Je suis un peu jalouse parce que je n'avais pas ça. Mais je pense que ça va très vite et j'essaie juste de suivre du mieux que je peux. Et je vérifie tout avant de le poster. Je l'envoie aux gens. Parce qu'il faut le faire.»

Lindsay Lohan a ensuite indiqué qu'elle essayait d'éviter de lire les commentaires sur ses publications.

«Vous devez prendre un peu de distance avec tout ce que les gens disent et être simplement vous-même. Et ralentir, car tout le monde va si vite aujourd'hui. Les gens ne s'arrêtent tout simplement pas. Il faut se détendre», a ajouté la star de 36 ans.

Après s'être éloignée du monde du showbiz, Lindsay Lohan fait maintenant la promotion de son nouveau film Netflix, Falling for Christmas.

