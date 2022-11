Netflix: le forfait abordable avec publicités maintenant disponible au Canada

Partager







Mardi matin, Netflix a lancé son nouveau forfait de base avec publicités plus abordable pour les Canadiens.

Le géant américain offre aux téléspectateurs canadiens l’option de s’abonner à son service de diffusion sur demande pour seulement 5,99 $ par mois.

En choisissant cette option, les membres pourront bénéficier du contenu de Netflix, à condition de visionner 4 minutes de publicité par heure. Le forfait avec publicités offre le contenu de Netflix en qualité HD allant jusqu’à 720p. Il donne également accès aux jeux Netflix sans aucune publicité.

La compagnie mentionne toutefois que certaines émissions et films ne peuvent pas être visionnés avec le forfait de base avec publicités en raison de restrictions de licence. Ces titres seront indiqués par une icône de cadenas.

Le prix du nouveau forfait de 5,99 $ est nettement inférieur à celui des forfaits sans publicité existants sur Netflix, qui commencent à 9,99 $ et atteignent 20,99 $ par mois.

Pour plus d’informations sur le nouveau forfait de base avec publicités, rendez-vous sur le site de Netflix.

